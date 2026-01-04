桃園計程車資疑用春節運價 市府：若屬實可罰1.8萬

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）有民眾在社群軟體投訴指出，桃園有計程車駕駛已使用春節運價計費，乘客要求列印收據也遭拒；桃園市交通局今天表示，若查證屬實，2項違規將依法裁處新台幣1萬8000元罰鍰。

有民眾在Threads上投訴，元旦上午在桃園火車站搭計程車前往國立體育大學綜合體育館，但跳表數字旁卻有春節2字，抵達時費用為410元，經詢問司機卻回覆「這個沒有差」，民眾要求提供列印收據，但司機稱列印收據是要留存的、只願給手寫收據，且收據跟副駕駛座後方貼的資料完全不同，質疑預謀坑人已經檢舉。

民進黨桃園市議員黃瓊慧表示，透過叫車App計算相同路程，大約只需360元費用，出現這樣個案將危害桃園市計程車司機聲譽，她已請計程車公會加強宣導並請警方調查，呼籲民眾若遇類似狀況，第一時間就要報警，請警方到場處理。

桃園市政府交通局表示，關於民眾投訴駕駛以春節運價收費及未列印乘車證明提供給乘客，涉有未依規定收費及未列印乘車證明等情事；若經查證均屬實者，將依公路法裁處各件9000元，合計1萬8000元罰鍰。（編輯：陳仁華）1150104