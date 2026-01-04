桃園計程車運將「偷跑」使用春節費率 拒印乘車證明乘客氣炸

民眾在桃園市搭乘計程車，司機竟以春節運價收費。圖：翻攝自Threads@justicehsieh

才剛迎接「國曆新年」，卻有計程車司機偷跑，搶先使用「農曆新年」的春節費率。有民眾1月1日元旦當天在桃園市搭乘計程車，司機竟以春節運價收費，下車時乘客要求列印跳表機的乘車證明，司機只願意開手寫收據，還疑似故意寫錯車牌號碼，讓乘客感覺被坑，相當生氣。對此，桃園市交通局回應，若查證屬實，將對司機開罰1萬8000元罰鍰。

乘客要求列印跳表機的乘車證明，司機只願意開手寫收據，還疑似故意寫錯車牌號。圖：翻攝自Threads@justicehsieh

民眾在Threads發文表示，該名計程車司機春節還沒開始，就用春節的費率，還說沒差。之後下車，要跟司機拿跳表機印的證明，結果對方死不給。手寫收據上面寫的還是錯誤的車號，讓原PO質疑該名司機一開始就是要坑人。

對此，交通局回應，有關民眾投訴駕駛以春節運價收費以及未列印乘車證明提供予乘客，涉有未依規定收費以及未列印乘車證明等情事，經查證均屬實者，將依公路法裁處各件9000元，合計1萬8000元罰鍰。

