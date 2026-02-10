桃園設計庫喬遷揭牌 打造青年創意與產業對接新航標





為深化青年創意產業扶植政策、完善設計人才培育體系，桃園市政府青年事務局10日舉行「桃園設計庫基地喬遷典禮暨交流茶會」。在在地藝文團體活潑的樂聲中，桃園設計庫正式宣告進駐新址並全面啟動營運。現場匯聚設計界代表、13組新進駐團隊及多位資深輔導業師，產官學界重量級貴賓雲集，共同見證桃園設計能量邁向嶄新里程碑。

「桃園設計庫（Taoyuan Design Cool）」自110年成立以來，已成為桃園青年設計師與創意工作者的核心孵化場域。本次喬遷新址，空間規劃更強調「開放性」與「互動性」，除了原有的進駐辦公室與共享工作區，更優化了多功能展演空間與共創交流場域。

青年局長侯佳齡於桃園設計庫喬遷揭牌時致詞。





新基地不僅提供硬體支持，更致力於降低跨域合作的門檻。透過場域設計的優化，讓平面設計、數位媒體、產品設計等不同領域的團隊能在此即時對話。揭牌儀式後，現場同步開放參觀並舉辦交流茶會，讓進駐團隊直接與業師、市府單位進行深度對話，縮短創意構想與市場實務需求之間的距離。

市府青年局長侯佳齡在致詞中表示，桃園設計庫的定位絕非單純的租賃辦公室，而是一個「共創平台」。她強調，我們透過系統化的輔導機制，協助青年釐清商業模式並強化品牌定位。設計不應只是視覺的創作，更要具備轉譯能力，將創意轉化為產業價值與城市競爭力。

桃園設計庫喬遷，青年局長侯佳齡與進駐團隊合影。

侯佳齡指出，基地新址的啟用象徵桃園對青年設計人才的長期投資。未來將持續透過跨局處資源整合與企業媒合，協助團隊對接實質合作機會，確保設計能量能精準對應產業升級需求，讓桃園成為全台最具設計活力的創新城市。

青年局表示，桃園設計庫未來將持續推動多元策展、專業講座與實作工作坊。透過強化設計、品牌、影像、科技與在地產業的結合，形塑桃園設計產業的新動能。

桃園設計庫團隊進駐區。

桃園設計庫歡迎對創意充滿熱忱的青年團隊加入。無論是剛起步的個人工作室，或是具備跨域創作能量的專業團隊，皆可在此獲得系統化培力資源與市場機會。相關資訊可至桃園市政府青年事務局官網、臉書及IG查詢，或加入官方Line帳號（ID: @285aokgg），掌握第一手創意資源。

