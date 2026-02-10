桃園設計庫新址揭牌 為城市注入源源不絕創新能量

桃園市青年事務局長侯佳齡致詞。圖：青年局提供

桃園市青年事務局為深化青年創意產業扶植政策、完善設計人才培育體系並強化在地設計能量，今（10）日舉辦「桃園設計庫基地喬遷典禮暨交流茶會」，正式宣告桃園設計庫進駐新址並全面啟動營運。活動邀集設計界代表、13組進駐團隊及輔導業師共同參與，現場匯聚產官學界能量，展現桃園設計生態系的高度凝聚力，並由桃園在地藝文團體精彩演出揭開序幕，以活潑樂聲象徵創意與城市脈動的交響，帶動現場熱絡氣氛，也象徵桃園青年設計能量邁向嶄新里程碑。揭牌儀式後，同步開放新基地空間參觀，並舉辦進駐團隊交流茶會，促進青年設計團隊與業師、市府單位之間的深度對話與跨域交流，讓創意構想能即時銜接實務需求、資源媒合與市場機會。

桃園設計庫基地喬遷典禮暨交流茶會。圖：青年局提供

自110年起營運的「桃園設計庫（Taoyuan Design Cool）」為桃園市重要的設計共創基地，長期扮演青年設計人才與創意工作者的核心聚點與孵化場域。基地提供進駐辦公空間、共享工作區、共創交流場域、多功能展演空間及系統化培力課程資源，協助青年從創意發想、原型測試到市場落地，逐步建立專業能力與產業連結。基地新址在空間規劃上更強調開放性與互動性，打造適合討論、展演與協作的場域，提升團隊跨域合作效率。基地跨域結合空間，持續推動設計講座、實作工作坊、成果展覽與企業媒合活動，促進設計、品牌、影像、科技與地方產業等跨域合作，持續形塑桃園設計產業發展新動能，帶動城市創新與產業升級。

青年局長侯佳齡表示，桃園設計庫不只是單純的辦公場域，更是青年設計人才彼此交流、相互激盪創意、累積實務經驗與拓展市場的重要平台。透過系統化輔導機制與跨局處資源整合，協助青年釐清商業模式、強化品牌定位、提升設計轉譯能力，並創造與企業端對接的實質合作機會，讓設計力不只是創作，而是能轉化為產業價值與城市競爭力。侯局長強調，基地新址的啟用代表桃園對青年設計的長期投資與支持，也期待更多優秀團隊在此成長茁壯，讓設計成為青年職涯與創業發展的重要助力。

青年局提到，誠摯歡迎對設計與創意充滿熱忱的青年加入桃園設計庫行列，無論是平面設計、產品設計、數位媒體、品牌策劃或跨域創作團隊，都能在此找到資源與夥伴，共同以設計翻轉城市想像，為桃園注入源源不絕的創新能量。未來桃園設計庫也將持續推出多元策展、講座與媒合活動，強化與產業及社會連結，打造開放、共創、共好的設計生態系。相關資訊可至青年局官網、臉書及IG查詢，或加入青年局官方Line帳號（ID:@285aokgg）。

