桃園試辦垃圾費隨袋徵收 有國小指外來垃圾難處理

學生把班級垃圾倒入粉紅色專用垃圾袋中，桃園市政府推動垃圾減量，12月起在學校、市場與政府機關試辦垃圾費隨袋徵收政策。校方大多支持，但也困擾如何處理假日開放校園，留下沒分類的外來垃圾。

南勢國小校長許志豪表示，「六日的時候，外部過來的垃圾會比較多，而且不好處理，全部都混在一起，這塊目前我們也還在思考，設法將它做一個比較清楚的分類。」

南勢國小認為，校園是垃圾減量、資源循環教育的核心場域，校方在還沒實施垃圾隨袋徵收之前，已經把每天20到30公斤左右落葉，透過內循環機制處理掉，確實落實生活教育、校園垃圾減量。

另外，為防止民眾把家用垃圾丟到學校，校園垃圾子母車已上鎖，也已裝設監視器。

桃園市環境管理處長張書豪說明，「包括我們在熱區設置一些監視設備加強巡查，跟子母車的自主管理，除此之外，環保局也會配合學校在周邊的鄰里進行宣導。」

環保局表示，垃圾隨水費徵收是齊頭式收費，隨袋徵收則是使用者付費概念，垃圾減量做得好，垃圾袋就用得少。專用垃圾袋已在12月供應各校，19日將再補發一批，確保試用期間供應充足，也提醒民眾亂丟垃圾到校園，可依《廢清法》最高裁罰6000元。

