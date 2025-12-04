桃園試辦專責幼兒醫師入托嬰中心 未來盼擴大辦理

桃園市副市長王明鉅視察「桃園市托嬰中心健康服務試辦計畫」。圖：市府提供

桃園市副市長王明鉅昨（3）日下午前往蘆竹區，視察「桃園市托嬰中心健康服務試辦計畫」。王明鉅表示，市府首創由幼兒專責醫師入托嬰中心提供健康服務及兒童發展篩檢，協助家長及早掌握幼兒發展狀況，提高篩檢覆蓋率並強化早療銜接。未來將持續滾動檢討及擴大推動範圍，將服務延伸至更多托嬰中心及幼兒園，建構更完整的幼兒健康照護模式。

桃園市府首創由幼兒專責醫師入托嬰中心提供健康服務及兒童發展篩檢。圖：市府提供

王明鉅指出，過往因門診時程與家長作息難以配合，使幼兒發展篩檢較難全面落實。透過幼兒專責醫師直接入中心，可在幼兒熟悉、安全的環境中接受評估，不僅提升配合度，更藉由醫師、家長及托嬰中心主要照顧者三方合作模式，共同了解孩子的健康狀況，也讓家長、教師即時掌握資訊，提升整體照護效能，形塑更完善的支持網絡。

廣告 廣告

婦幼局表示，市府自今（114）年10月起與托嬰中心合作，媒合鄰近幼兒專責醫師入中心服務，提供健康檢查、預防接種、發展篩檢、牙齒塗氟及專業諮詢等主動式健康照護，並協助特殊需求幼兒轉介至適切醫療及相關資源。目前全市214家托嬰中心中已有7家參與試辦、服務260名幼兒，預計今年底前擴增至14家。後續將逐步擴大推動範圍，打造健康友善的育兒環境，讓年輕家庭更安心。

婦幼局進一步說明，家中有未滿3歲幼兒者皆可加入「幼兒專責醫師制度計畫」，由專責醫師提供個案化健康管理與諮詢。相關資訊可至婦幼局官網查詢。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

醫療性凍卵補助試辦 癌友搶救生育黃金期

八德外役監推正念減壓課程 收容人學習「暫停」因應壓力