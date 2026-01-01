桃園誇張父討錢不成 竟拿持彎刀、鐵棍痛毆兒

爸爸想向兒子討錢竟拿利器，反遭制伏（圖/東森新聞）





昨（31日）跨年夜，不少人難得聚在一起慶祝，但在桃園卻有一對父子檔當街拉扯，並且揮舞刀棍！原來是一位爸爸想向兒子討錢，結果遭到拒絕，一氣之下，竟然是拿出30公分彎刀還有鐵棍，朝兒子身上攻擊，兩人一路從家裡打到大馬路邊，兒子奪過刀後，不斷朝爸爸反擊揮拳，最後將他制伏在地。

桃園市龜山區31日下午，一對父子在馬路旁爆發激烈衝突，41歲的父親手持彎刀及鐵棍，不斷朝兒子背上猛力敲擊；兒子則彎著身體防禦並奪下武器，雙方扭打成一團，最後爸爸倒在地上護住頭部，但兒子仍氣得不斷揮棍，甚至是揮拳猛打爸爸頭部，最後更將父親壓制在地。扭打過程中，兩人的拖鞋也掉落在地。

附近店家表示，父親平時遊手好閒、時常找兒子借錢，對於發生爭執，店家也表示兩人常常這樣，但這是第一次出現刀械攻擊。

爸爸討不到錢，竟拿出30公分彎刀還有鐵棍攻擊兒子（圖/東森新聞）

警方龜山分局坪頂派出所副所長黃金財表示，父子雙方皆受傷送醫治療，父親頭部有約5公分撕裂，並伴隨肢體擦挫傷；全案訊後依殺人未遂、恐嚇、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並協助被害人申請家暴保護令。

據了解，這位爸爸已經不是第一次 ，要不到錢就當街大鬧 ，鄰居避之唯恐不及，現在因為一時衝動，父子倆以刀刃、棍棒相向，恐怕父子的感情裂縫已難以彌補。

