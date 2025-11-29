桃園誌免費都沒人要 107期因舒華一炮而紅 電商平台販賣惹議

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府市政刊物「桃園誌」，長期以來免費供民眾索閱都乏人問津，最近一期的107期「桃園誌」，以桃園市觀光大使、韓國女團i-dle成員舒華為主視覺，還有跟隨舒華走訪大溪老街、小烏來天空繩橋等景點，竟然一炮而紅，還有人在電商平台販售，桃市府獲悉後強調該行為已嚴重影響市民索閱權益，並重申轉售牟利違背市刊公共服務定位，呼籲民眾切勿購買。

桃園市政府新聞處說明，107期桃園誌上刊後索取踴躍，為回應讀者需求，市府特別加印1000本，放置於市府後棟1樓志工服務台、桃園火車站旅遊服務中心、高鐵桃園站旅遊服務中心，歡迎民眾到上述地點免費索取。

另桃園誌除上架於桃園市政府電子書平台外，也建置專屬官方網站，讀者可以藉由搜尋引擎主動查找刊物內容，今年度則擴增上架至Readmoo、Hyread及樂天KOBO等知名電子書平台，提供讀者多元閱讀載體選擇。

新聞處指出，桃園誌每單數月份1日推出紙本與電子版本，於指定索閱點免費提供，並非買賣商品，依現行法規，民眾在免費取得後即享有所有權，但若有人為轉售目的大量索取，不僅與刊物初衷相悖，也造成一般讀者難以索閱，明顯偏離市府推動市刊的公共目的，後續將在刊物上增加「刊物不得販售及營利」等警語，並同步透過官網與社群平台加強宣導，提醒民眾前往索閱點免費領取，或改以線上平台閱讀電子版本，避免助長轉售行為。

