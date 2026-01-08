桃園警分局寒假羽球賽開放報名 最高獎勵2000元禮券

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局將於寒假舉辦「羽你同樂、青春飛揚」羽毛球競賽，1月29日上午8點到下午5點，在桃園區永康市民活動中心開打，並結合一系列預防犯罪宣導活動，分局表示，即日起至1月25日中午12點止開放免費報名，採線上表單報名方式，額滿得提前截止，各組將取前3名頒發獎狀、獎牌及禮券，最高可獲2000元禮券。

分局說明，此次賽事以桃園市12歲以上未滿18歲少年為主要對象，依年齡分為國中組及高中(職)組並設有男雙、女雙組，為擴大加強宣導層面，也增設社會組雙打組別，希望大朋友也能一同提倡預防犯罪等觀念，每年賽事開放報名幾乎都秒殺。

分局表示，活動另邀請愛華舞蹈中心、長德里辦公室、長安里辦公室、經國里辦公室共同協辦，除了鼓勵青少年於寒假期間走出戶外、培養運動習慣，活動同時融入犯罪預防宣導，聚焦防制少年涉毒及販毒、防範參與詐欺集團、避免被吸收加入幫派、反網路簽賭及強化網路安全意識等重要議題，期望藉由多元正向活動，讓青少年在寒假期間有安全、健康的活動選擇，同時強化自我保護與守法意識。

