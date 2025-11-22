桃園警動起來！ 唾液毒品快篩可檢出七類毒品 毒駕查緝再升級

桃園警引進唾液毒品快篩 毒駕無所遁形、一天抓到四件。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市警察局為防範毒駕肇事造成重大傷亡，近日全面導入「唾液毒品快篩」設備，強化路檢與交通違規盤查的精準度。交通部於 11 月 19 日公告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，將唾液篩檢與拒測程序正式納入執法流程，使警方查緝毒駕更具法源依據。昨（21）日晚間，全市同步展開「取締酒駕、毒駕及防制危駕勤務」，當天即查獲毒駕案件 4 件，成效立見。

桃園市警察局指出，今年 1 至 10 月間已查獲超過 600 件毒駕案件，顯示毒品施用者上路風險仍相當高。為提升查緝效能，全市外勤員警已完成唾液快篩使用訓練，未來將搭配各項攔查勤務與攻勢勤務，從源頭減少酒駕、毒駕對交通安全造成的威脅，確保市民安心用路。

執勤過程中，警方也迅速藉由唾液快篩攔查出多起毒駕案例。昨（21）日 22 時許，桃園區朝陽街與安樂街口，一名趙姓男子騎乘機車邊滑手機、行車搖晃，引起警方注意。盤查後發現其施用安非他命，當場依法帶回。而今（22）日上午 7 時許，龜山區萬壽路一段亦查獲一名楊姓駕駛因交通違規遭攔查，身上疑似持有毒品，經唾液檢測呈現依托咪酯陽性，同樣依法偵辦。

交通大隊長李維振表示，桃園警方採購的最新唾液快篩試劑具備快速、方便、準確等優點，檢測僅需數分鐘即可初步判斷是否涉毒。該試劑可偵測七類常見毒品，包括安非他命、愷他命、大麻、苯二氮平類、依托咪酯、甲基卡西酮及鴉片類，使各類毒駕更難躲避警方查緝。警方強調，毒駕與酒駕危害同等嚴重，將持續強化科技執法，透過唾液快篩全面堵截毒駕上路，守護桃園市交通安全。(圖/警方提供)