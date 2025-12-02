桃園警取締車不停讓行人 近1萬900件行人事故大幅下降13.7%

cnews204251202a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市警局為推動多元交通安全、擴大行人友善環境及展現對行人安全執法決心。今年1月1日起至11月30日止，取締「路口不停讓行人」計1萬8935件，較去年同期取締1萬7112件，增加了1823件，增加10.65%。市警局表示，至於行人交通事故，於1至11月發生1514件，較去年同期發生的1753件，減少了239件，降幅高達13.7%。行人交通事故大幅下降，有效提升行人道路交通安全。

廣告 廣告

桃園警方表示，建構行人友善環境，為交通共識及政策，日前立法院已於10月28日三讀修正道路交通管理處罰條例（待行政院公布實施日期），修法加重車輛不暫停讓行人肇事致人受傷的罰鍰，由原先的7200元提高至1萬8000元；肇事致行人重傷或死亡，一律處以最高額3萬6000元，並吊銷駕照。請市民務必恪遵法令規定，共同提升人本道路安全。

cnews204251202a03

桃園市警局表示，11月1日起，於立法院修法後啟動為期1個月的「行人交通安全大執法」專案，執法期間針對「路口不停讓行人」及「行人違規」等違規加強執法。由11月1日起至11月30日止，取締「路口不停讓行人」及「行人違規」計4158件，較去年同期取締的1989件，增加了2169件，增加109%；執法期間行人交通事故發生180件，較執法前的10月份發生196件，減少了16件，減少8.16%。執法確能發揮防制行人交通事故效果，將持續加強執法強度與密度，以強化行人安全及提升安全駕駛意識。

市警察局表示，員警也在11月期間，到各集會場所交通安全宣導99場次，宣導車輛駕駛人，要養成「行人優先」及「停讓行人」習慣；道路交通工程方面，交通局未來將持續推動行人步行環境防護計畫，包含行人友善區、組合式減速平台、路段阻隔設施、行人安全設施、放大版行人專用號誌等，藉以引導駕駛人減速行駛，提升對行人的注意力，打造人本道路交通安全步行環境。

cnews204251202a02

照片來源：桃園市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

林口大黃弟重獲幸福 浪犬腳潰爛見骨堅強求生

新制已上路 未懸掛牌照車輛停占道路最高罰3萬6000元

【文章轉載請註明出處】