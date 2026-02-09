桃園警察分局警政建新猷 六位所長上任維護治安平穩

桃園分局舉行六位新任所長聯合布達典禮，由王智民分局長主持典禮。





桃園警察分局9日進行人事調整，原黃呈錫副分局長陞任警察局主任秘書室專員、原同安所長謝惟靈陞任警察局督察室警務正、原防治組長呂聰德調任刑事警察大隊司法組長、原秘書室主任楊志君調任警察局秘書室股長、原武陵所長簡國峻調任刑事警察大隊科技犯罪偵查隊副隊長，王智民分局長與桃園警友辦事處朱世丞秘書長共同致贈五位同仁紀念品，感謝他們於任職期間，維護轄區治安及交通秩序工作上的用心與貢獻，表達誠摯感謝與高度肯定，並期許未來在新職務上持續發揮專長，為警政工作再創佳績。

基於現階段治安工作需求，並為有效發揮整體治安功能，桃園分局各派出所所長職缺，經桃園市政府警察局依品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務歷練及轄區熟悉性等原則通盤檢討後核定，本次異動人員多具備桃園分局服務經歷，熟稔地方特性與治安狀況，均屬在地歷練完整之幹部，有利於業務無縫接軌與經驗傳承，進一步強化整體治安量能，異動情形如下：

原任中路派出所警務員兼所長黃龍泰，調任武陵派出所所長。

原任龍安派出所警務員兼所長邱胤廷，調任同安派出所所長。

原任小檜溪派出所警務員兼所長張邦寧，調任中路派出所所長。

原任武陵派出所巡官兼副所長賴盈州，調任青溪派出所所長。

原任青溪派出所巡官兼所長林稚軒，調任龍安派出所所長。

原任大園分局草漯派出所警務員兼所長黃榮禾，調任小檜溪派出所所長。

王智民分局長與桃園警友辦事處朱世丞秘書長共同致贈五位同仁紀念品。

9日上午9時，在分局5樓禮堂舉行六位新任所長聯合布達典禮，由王智民分局長主持典禮。桃園信用合作社蘇家明理事主席、市議員、市議員辦公室秘書、各里長及各協勤單位代表均到場參加，蘇理事主席致詞時對桃警團隊維護治安、保障市民安全的努力表達肯定與鼓勵，期望新任所長秉持初衷，帶領同仁守護桃園市民的安全。

分局長王智民表示，本次派出所所長異動係依據治安現況與勤務需求，通盤考量人員專長與歷練後所為之整體規劃，期勉新任所長迅速掌握轄區特性，秉持為民服務精神，發揮領導統御效能，帶領所屬同仁及協勤民力，全力投入治安維護、交通疏導與犯罪預防工作，持續精進為民服務品質，共同營造安全的社會環境，讓民眾安心好過年。

大合照。

