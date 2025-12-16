桃園警察志工表揚大會近千人到場 張善政：志工是警民之橋樑

桃園市長張善政前往中壢區，出席「警察局114年志工大隊表揚大會」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（16）日晚間前往中壢區，出席「警察局114年志工大隊表揚大會」，頒發「熱心服務團隊獎」及「協勤志工楷模獎」，肯定志工夥伴長期投入警政服務。

張善政表示，警察局志工除協助引導洽公動線、說明業務流程外，更扮演警察機關與市民之間的重要橋樑，讓原本嚴肅的警政場域轉化為更溫馨、更具關懷的服務空間，不僅拉近警民距離，也讓警政服務更貼近市民需求，是城市治理中不可或缺的溫暖力量。

張善政指出，志工大隊往往是市民走進警局時最先接觸到的第一線人員，無論在分局或派出所，只要看見志工主動服務、熱心協助，就能讓民眾在洽公過程中更安心、更有信任感。他感謝志工一年來的辛勞付出，並期盼在2026年「志工年」持續發揮影響力，為桃園治安與公共服務注入穩定而溫暖的力量，讓警察局成為市民最堅實的依靠。

警察局表示，今日活動吸引近千位志工共襄盛舉，透過表揚肯定志工長期投入與卓越表現，展現民間力量在警政服務中的重要角色。市府也將持續精進治安與交通工作，包括強化打擊詐欺犯罪、掃蕩治安顧慮場所，並運用智慧科技提升交通執法效率與行人安全，同時深化科技警政應用、強化犯罪偵查量能，為市民打造更安全、安心的生活環境。

