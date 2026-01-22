桃園警局志工大隊長履新 張善政期許持續精進服務品質

桃園市長張善政出席「警察局志工大隊卸新任大隊長暨大隊幹部交接典禮」。圖：市府提供

桃園市長張善政昨(21)日晚間前往八德區，出席「警察局志工大隊卸新任大隊長暨大隊幹部交接典禮」。張善政感謝卸任大隊長何淑子與全體幹部多年來無私奉獻，長期投入警政志工服務，並期許新任大隊長周矢綾接棒後，持續凝聚志工向心力，精進服務品質，成為市府推動警政工作最堅實後盾。

警察局志工大隊由新任大隊長周矢綾接棒。圖：市府提供

張善政指出，歲末年終是回顧與感恩的重要時刻，警察局志工大隊多年來站在第一線，協助民眾洽公、引導服務流程，志工夥伴以親切、耐心的態度主動關懷，協助說明相關業務，有效舒緩民眾情緒，讓警政服務更具人性與溫度，成為警察機關與市民之間最溫暖的橋梁。

張善政提到，何淑子投入志工服務逾十年，擔任大隊長期間，與幹部團隊齊心合作，讓志工制度運作穩定、服務效能持續提升；周矢綾則具備豐富公益服務與團隊領導經驗，期盼在其帶領下，延續志工服務精神，推動志工大隊持續成長，為市民提供更完善、貼心的協助。

周矢綾表示，感謝市府與市長的信任與肯定，讓其有機會承擔志工大隊長的重任。接任後更能深刻體會志工工作的專業與辛勞，未來將持續與警察局同仁攜手合作，結合顧問與幹部團隊力量，讓警政服務更加溫和、有感。

何淑子則說，志工精神在於無私奉獻、以愛服務，感謝市府與警察局長期以來的支持與信任，讓志工能在完善制度下安心投入服務，並祝福新任志工團隊順利承接使命，持續為市民打造更溫暖的城市環境。

警察局表示，警政工作不僅在於維護治安，更重視守護人心。志工夥伴長期協助警察同仁服務民眾、關懷弱勢及推動社區安全，是警政體系中不可或缺的重要力量。未來市警局將持續精進治安與交通工作，結合志工大隊能量，提升警政服務品質，攜手打造安全、宜居的桃園。

