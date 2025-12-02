桃園警方強力執法展成效 11月行人交通事故件數下降

桃園市警察局推動多元交通安全、擴大行人友善環境及展現對行人安全執法決心。圖：警方提供

桃園市警察局為推動多元交通安全、擴大行人友善環境及展現對行人安全執法決心，今(114)年1月1日起至11月30日止，取締「路口不停讓行人」計1萬8935件，較去年同期取締1萬7112件，增加1823件，增加10.65%；行人交通事故1至11月發生1514件，較去年同期發生1753件，減少239件，降幅高達13.7%，行人交通事故大幅下降，有效提升行人道路交通安全。

桃園警方執行「行人交通安全大執法」專案。圖：警方提供

警方說明，建構行人友善環境為交通共識及政策，日前立法院並於10月28日三讀修正道路交通管理處罰條例，修法加重車輛不暫停讓行人肇事致人受傷的罰鍰，由原先7200元提高至1萬8000元；肇事致行人重傷或死亡一律處以最高額3萬6000元，並吊銷駕照，待行政院公布實施日期，請市民務必恪遵法令規定，共同提升人本道路安全。

廣告 廣告

警方指出，桃園警方於11月1日起，於立法院修法後啟動為期1個月的「行人交通安全大執法」專案，執法期間針對「路口不停讓行人」及「行人違規」等違規加強執法，今年11月1日起至11月30日止，取締「路口不停讓行人」及「行人違規」計4158件，較去年同期取締1989件，增加2169件，增加109%；今年11月執法期間行人交通事故發生180件，較執法前10月份發生196件，減少16件，減少8.16%，執法確能發揮防制行人交通事故之效果，桃警將持續加強執法強度與密度，以強化行人安全及提升安全駕駛意識。

此外，警方提到，市警局團隊於11月期間，並至各集會場所交通安全宣導99場次，宣導車輛駕駛人養成「行人優先」及「停讓行人」之習慣；道路交通工程方面，交通局未來將持續推動行人步行環境防護計畫，包含行人友善區、組合式減速平台、路段阻隔設施、行人安全設施、放大版行人專用號誌等，藉以引導駕駛人減速行駛，提升對行人之注意力，以打造人本道路交通安全步行環境。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

她突右肢無力確診腦中風險沒命 部桃醫：記住FAST口訣迅速判斷

桃園環保局邀你寫下「淨零日記」 帶走洗衣精、帆布包等綠色好禮