桃園警民協力維護年節平安 張善政頒慰勞金期勉持續深化合作

桃園市長張善政今日前往各分局頒贈春節慰勞金及慰勞品。圖：警方提供

桃園市長張善政今(9)日下午前往龜山分局、蘆竹分局、大園分局、桃園分局及市府警察局，慰勞警察同仁及協勤民力，並頒贈春節慰勞金及慰勞品。張善政表示，春節治安與交通維護工作繁重，感謝警察同仁與協勤民力犧牲假期堅守崗位，全心守護市民平安。市府特於節前致贈慰勞金及慰勞品，向所有投入維護工作的夥伴致上最高敬意。

張善政期勉警察同仁掌握區域發展脈動，精進新型態社區警政服務。圖：警方提供

張善政指出，警察局與各民力大隊長期密切配合，攜手守護城市安全，使桃園屢次獲評為全國治安績優城市，社區治安績效更有目共睹，期勉警政與民力團隊持續深化合作，共同為城市發展與市民生活營造更優質、安定的治安環境。

張善政提到，桃園城市風貌快速蛻變，治安維護面臨全新挑戰，期勉警察同仁掌握區域發展脈動，精進新型態社區警政服務，持續提升治安量能，確保城市穩健發展。

警察局長廖恆裕表示，市府警察同仁自即日起至2月23日24時止，將全面投入治安、交通與各項安全維護任務，透過內外勤通力合作，全力守護市民平安過年，讓市民朋友安心迎接新春佳節。

