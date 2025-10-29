桃園警民比 六都倒數第二
桃園警民比1比514，排名六都第5，繁重程度不輸雙北，甚至因共同生活圈常一起跨區辦案，但警勤加給卻矮一截，誤餐費也不如竹市，民代要求加人、加薪、加福利。市警局指出，警民比已連年降低，今年也增100名警力，警勤加給會力爭跟進雙北達1.5倍，誤餐費則會衡量預算審慎評估。
無黨議員于北辰說，桃園人口持續攀升，但警力編制、繁重加給卻停在舊標準，他提到北北基桃是共同生活圈，桃警常與鄰近城市辦案，但卻「同工不同酬」，警勤加給就是矮雙北一截，建議積極向中央爭取調整至與雙北相當。
無黨議員謝美英也說，桃園235萬人，員警編制5934人，預算規模是5025人，但現有警力僅4575人，警職預算缺額率達5.49％，台北市警民比是1比332、桃園是1比514，每位警員要照顧的市民幾乎是台北的2倍，警察工作本來就很繁重，還得支援台灣燈會、有史以來的「大罷免」，真的很辛苦，要求跟中央討人、討加薪。她也提到竹市10月起，警察誤餐費從100元調整成120元，早餐夜點從50元調整至60元，喊話要跟進。
國民黨議員徐玉樹則說，偵查隊要破案、辦專案和維護治安，過往每小隊有4名偵查佐，現在都只剩3人，人力明顯不足，要求補好補滿。民進黨議員張曉昀、陳雅倫和李宗豪則分別為各區的新闢派出所討人。
市警局指出，每年約有200餘人調入、150餘人調出，近3年分別增加73人、56人和71人，近年因退休潮，警職人數從2022年的4727人降至去年的4631人。另從2020年就積極爭取比照雙北的1倍繁重加給，但因台北去年要求調高到1.5倍，市府也跟進，4月已補件給警政署，會持續爭取。誤餐費則已於2021年調高到100元，如聚眾活動可增加到110元，會再通盤考量調整。
