桃園警犬隊 犬舍工程再招標
桃園市政府警察局成立警犬隊已經1年多，但興建犬舍工程2次流標，桃園市警局檢討預算後，從4550萬元增為4950萬元，不過日前又流標，警方表示，已有廠商表達意願，近日將再招標。另消防局搜救犬舍預計搬家到八德，5037萬元預算也在近日上網招標。
桃園市警犬隊113年12月成軍，目前駐地暫時在大溪警分局三層派出所，未來警犬隊廳舍會在大園沙崙，警察局在去年9月取得建照，預計面積約331坪，是2棟地上1層的廳舍。不過犬舍工程去年10月、11月流標，原本經費4550萬元也提高為4950萬元，但日前招標卻無業者投標而流標。警方表示，已有廠商表達意願，近日會再度上網招標，預計農曆年後開標，可望順利完成作業。
警方也提到，警犬隊負責重要維安任務，如桃園萬聖城、職棒賽事，或是各項人潮聚集活動，未來將陸續購置毒品及火藥嗅源、膠箱、鐵罐、辨別氣味長板凳等多項嗅覺偵測基礎訓練器材。若廳舍完工後，將再添置高低跳板、A字梯及高橋，可強化訓練效能。
此外消防局103年成立桃園市搜救犬隊，考量若在市區飼養犬隻易影響周邊民眾，落腳在蘆竹山腳消防分隊頂樓，但廳舍太小，也沒有足夠綠地，也因為在頂樓冬冷夏熱，民代多次為搜救犬請命，消防局規畫在八德區北區客家會館旁空地設置廳舍。不過在原本規畫中去年底就應完工，消防局說明，原先規畫搜救犬隊與消防分隊共同進駐，原規畫2樓建物，還有車庫、分隊寢室等，但後來變更設計，決定僅設置搜救犬隊廳舍，因此時程才會較晚。
消防局提到，目前搜救犬隊規畫1層樓建物，預算5037萬元，近日上網招標，預計10日開標。未來搜救犬隊搬移到八德後，也會有足夠的綠地讓犬隻活動，相信訓練能更有成效。
