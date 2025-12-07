桃園警破「彩虹菸工廠」 現場逮3人起獲市價近500萬毒品

社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市一名28歲吳姓醫美諮詢師，在社群擁有不少粉絲，聲稱自己是〝全能魔術變臉王〞，事業遍及北中南的醫美診所，客戶上萬人，但警方發現，她涉嫌持毒，上門查緝時，果然搜出大麻煙彈、搖頭丸等毒品，而這名網紅諮詢師的公司登記，是化妝品批發，並非醫美診所，是否違法，相關單位也要查。身材纖細、外型亮眼，這名28歲的吳姓網美，在社群有1.4萬名粉絲，從事醫美行業的她，自稱全能魔術變臉王，號稱在全台灣有一萬名的客戶，不過，被警方揪出她持有毒品！民視記者馬聖傑：「涉案的網美，就住在新北市三重區的這處豪宅，警方上門查緝，果然在她家中發現多樣毒品。」醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）附近居民：「我看到警方來這邊調帶子（監視器），跑兩次吧好像有兩次。」警方一走進16樓豪宅，果然發現吳姓女子家中有不少毒品！包含大麻煙彈、搖頭丸、大麻吸食菸斗，她聲稱這些毒品都是要自己用的，罪證確鑿，遭警方逮捕移送！涉案吳姓網美：「真的會借人家錢的人，一定是心地善良的人。」吳姓網美聲稱自己是醫美行業老闆，在北中南都有正規合法的醫美診所，號稱會協助想變美的女子，在她們的臉上蓋出宇宙魔方。她2022年創立品牌，公司登記地點在台北市中山區，屬於化妝品批發業，沒登記店面、也沒登記醫美診所。攤開她的社群，只說是專職訂製客戶臉部設計規劃，得要透過私訊預約才能了解詳情。醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「全案訊後依違反毒品危害防制條例，將吳嫌移送新北地方檢察署偵辦。」事後，這名吳姓網美繼續活躍社群，絲毫不受影響！警方持續追毒品上游，不過網美在網路上聲稱從事醫美行業，有無證照？是否涉及違法？相關單位也得跟著查清楚。原文出處：醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散 更多民視新聞報導公民團體闖倫敦塔 朝王室珠寶展示櫃丟甜點4人被捕「激辣變臉網美」萬粉闆娘遭警登門！搖頭丸、大麻被抓包…身分被挖最新／家人涉入校園霸凌案 賴瑞隆14:30再開記者會說明

