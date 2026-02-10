桃園警「雷霆除暴」全面出擊 六分局聯手強勢掃蕩犯罪

中壢警分局雷霆除暴擴大臨檢。





為落實「115年加強重要節日安全維護工作」，確保春節期間治安平穩、交通順暢，桃園市政府警察局自2月9日起全面啟動「雷霆除暴」專案行動，中壢、龜山、桃園、大溪、八德及大園等六個警分局同步展開擴大臨檢、路檢與巡守勤務，動員大批警力強勢掃蕩各類不法，展現警方維護治安、守護市民安心過年的決心。

中壢警分局於9日晚間22時起動員78名警力，針對外籍移工、青少年易聚集處所及主要幹道展開全面清查，專案期間共查獲刑案142件，包括詐欺、毒品、竊盜及通緝犯等重大案件。其中警方於旅宿業臨檢時查獲港籍詐欺車手，當場攔阻尚未提領的不法金流；另追緝拒檢逃逸案件，最終拘提越南籍駕駛並起獲安非他命毒品，展現鍥而不捨的查緝精神。

龜山分局執行115年重要節日安全維護工作， 警力展示雷霆除暴。

龜山警分局同日執行「警力展示、雷霆除暴」專案，由市警局長廖恆裕親自主持，動員60名警力針對治安熱點、銀樓及人潮聚集處加強巡守，查獲毒品案、詐欺通緝犯並取締重大交通違規125件。警方強調，重要節日期間將以高見警率與強勢執法，有效形成威嚇力量。

桃園警分局則於分局大禮堂舉行首日警力展示，結合保安、刑事及交通警察大隊支援，出動逾百名警力，臨檢多處場所及重要路口，專案期間查獲通緝、酒駕、詐欺及毒品等案件多起，並成功在汽車旅館臨檢中查獲遭通緝的詐欺嫌犯。

桃警加強重要節日安全維護工作雷霆出擊，強力執法保障民眾歡度春節假期。

大溪警分局聯合桃園憲兵隊執行擴大臨檢，針對撞球場、網咖、KTV等易滋事場所強力掃蕩，查獲毒品通緝犯、販毒案件及失蹤人口，並同步加強金融機構、超商及ATM安全維護，全面壓制犯罪氣焰。

八德警分局則破獲以合法棋牌社掩護非法賭博案件，逮捕負責人、員工及賭客共17人，查扣不法所得與賭具。警方強調，任何假借合法名義從事非法行為，均將嚴查嚴辦，絕不寬貸。

大溪警聯手憲兵動員45人威力掃蕩，展現維護治安決心。

大園警分局亦於首日動員40餘名警力，針對棋牌社、汽車旅館及養生館等高風險場所實施封鎖式臨檢，查獲毒駕、毒品案及詐欺通緝犯，並起獲大量依托咪酯菸彈，展現「除惡務盡、刨根究底」的執法態度。

桃園市警察局表示，「115年加強重要節日安全維護工作」自2月9日起至2月23日止，將持續以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為核心目標，透過高密度巡邏、精準查緝與跨單位合作，全力守護市民生命財產安全。警方也呼籲民眾，若發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案，警民攜手，共同營造安全祥和的春節環境。

大園警執行雷霆除暴專案淨化轄區治安 。

