桃園議員張肇良涉收賄關說農地違建！今晨遭檢方聲押禁見

民進黨籍桃園市市議員張肇良涉嫌捲入農地違建收賄案。圖：截自張肇良臉書

民進黨籍桃園市市議員張肇良涉嫌捲入關說違建收賄案，被控在110年至112年間，利用其擔任桃園市政府顧問及市議員的身分，收取特定業者賄賂，並向時任桃園市農業局高姓科長關說，使非法興建的農地倉庫免遭查報拆除。桃園檢調於昨(9)日搜索張肇良辦公室與住處等9處，並在偵訊後認定張肇良與高姓科張嫌疑重大，於今日清晨逮捕向法院正式聲請羈押禁見。

桃園地檢署說明，肅貪專組檢察官李旻蓁指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦張肇良涉嫌於110年至112年間，利用擔任桃園市政府顧問及桃園市市議員之身分，收取業者賄賂協助業者在農地違法興建倉庫，並關說被告即桃園市農業局時任農地管理科高姓科長使該違建倉庫免予查報拆除而得以使用乙案，於昨日搜索張肇良等5人住處及辦公室處所共9處、並通知張肇良等5人及證人6人到案。

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經檢察官漏夜訊問後，認定張肇良涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之公務員對於違背職務行為收受賄賂等罪嫌；高姓科長涉犯貪污治罪條例第第6條第1項第4款之圖利罪嫌，均犯罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認為有逃亡之虞，於今日清晨當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見。其餘被告3人分別經檢察官諭知以5萬至50萬元不等具保。

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