桃園議員民進黨確定提26席 老將新人廝殺2/4起領表登記

2026九合一大選，民進黨中央今（29）日公告六都市議員提名初選事項，其中桃園市議員提名26席，一如桃園市黨部建議名額。黨部2月4日至10日領表登記，若協調未果，將自3月2日至4月10日舉行初選民調，必要時可展延一周。桃園市各區議員初選的選舉看板、選舉文宣小物陸續出籠，老將、新人競爭激烈。

民進黨公告直轄市議員提名初選種類、名額及選區、登記資格、領表登記期間及地點、申請登記手續及表件、選舉方式等事項，並明定參選資格，須在選舉投票日（2026年11月28日）前加入民進黨連續滿2年以上。為鼓勵新住民參選，依特別條例規定，新住民黨員不受入黨連續滿2年限制。

根據民進黨公告六都議員提名名額，桃園市部分，分別為桃園區5席、龜山2席、八德3席、蘆竹2席、大園1席、中壢5席、平鎮2席、楊梅2席、龍潭1席、新屋1席、觀音1席及大溪、復興1席，總計提名26席。

2022年民進黨議員提名不含原住民，共提名30席、當選23席。今年民進黨桃園市黨部建議提名26席，一度被黨內基層人士批評「保守」，不過民進黨中央最後公告的議員提名席次，完全如同市黨部建議名額。桃園市黨部主委黃傅淑香表示，今年議員提名名額，是地方黨部在聽取地方聲音後，向黨中央提出建議，最終仍由中央黨部決定。

