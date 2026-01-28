桃園議員游吾和涉貪開庭 否認貪污、錢花在私聘助理特助

民進黨桃園市議員游吾和被控涉貪助理費案，桃園地院今天開準備程序庭，游吾和到庭否認貪污。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕三連霸民進黨桃園市議員游吾和被控以人頭、低薪高報方式詐領助理費案，桃園地院今(28)日傳喚游吾和進行準備程序庭，游吾和當庭否認貪污，指公費助理的費用是用在特助及私聘助理薪資，法官對此質疑是否有名實不符合問題及不法意圖。

檢方起訴指出，游吾和擔任桃園市議會第1屆至第3屆議員迄今，以人頭助理詐領助理費356萬餘元。桃園地院上週開庭傳喚游的姐姐、2名女兒等人進行準備程序，3人都認罪。

游吾和今到庭否認貪污，並對涉犯使公務員登載不實罪，造成社會觀感不佳道歉。對於貪污指控，游吾和否認並舉例說，其弟弟過去是公費助理，現在是特助，目前每月5000元薪資還是他自掏腰包給的。

他說，其他公費助理的錢也沒有進到自己口袋，而是他另有私聘助理，上班時間為上午8點至下午5點，工作內容包含選民服務、看預算書還有整理如各局處工作報告質詢內容，而特助則是在外活動，了解民眾需求、會勘地方事務，或是出席活動、婚喪喜慶等等，特助、私聘助理的薪資，都是從公費助理的薪資支出。

對此，法官詢問若發完薪水還有剩餘會怎麼運用？游吾和說，因為議員助理24小時待命，若下班時間後還在處理事情，雖非嚴格按小時計算報酬，也會給予相當勞務對價。

法官則認為，用公費助理薪資付薪水給私聘助理、特助，有名實不符合問題，且游給付私聘助理、特助的薪資較少，也有藉此節省兩方薪資，疑問沒有不法所有意圖嗎？對此，游吾和辯護人表示再具狀回覆。

