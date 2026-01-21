桃園議員詹江村嘲諷網紅八炯「白癡言論」 檢認定言論自由保障不起訴

網紅溫子渝（綽號「八炯」）控告國民黨桃園市議員詹江村加重誹謗案，桃檢認定詹江村政論議題的個人意見表達，受憲法言論自由保障，無誹謗犯意，作出不起訴處分。 圖：新頭殼合成/素材分別取自當事人YT、FB

[Newtalk新聞] 桃園地檢署近日針對網紅溫子渝（綽號「八炯」）控告國民黨桃園市議員詹江村加重誹謗一案，作出不起訴處分。檢方認定詹江村在臉書發文批評八炯影片內容為「白癡言論」，屬於政論議題的個人意見表達，應受憲法言論自由保障範疇，無誹謗犯意。同時，另一被告趙某涉嫌違反著作權法轉發影片截圖，亦因僅為公開資訊且無侵害故意，而獲不起訴。

據桃園地檢署114年度偵字第38763號不起訴處分書指出，事件源於2025年5月，詹江村在臉書帳號「詹江村」發文，針對八炯在YouTube付費頻道「攝徒日記FunTV」發布的講座影片《八炯講座(下)：台灣人打得贏嗎？五角大廈軍事報告，中共與台灣的軍力對抗》進行評論。詹江村寫道：「不意外側翼本來就是這種水平，八炯白癡的言論在網路上被炎上，翻車下不了台，改口說，他是在反諷，還揚言提告!」並提及八炯自稱「中南海聽床師」及台灣交通爛有助防禦解放軍等內容，質疑其為反諷或內鬨。八炯認為此文貶損其人格及社會評價，遂提告詹江村加重誹謗。

廣告 廣告

檢方調查後認定，詹江村發文係基於從政經驗對公共議題的詮釋，即便與八炯觀點有落差，亦非恣意謾罵或杜撰，難以誹謗罪論處。證人陳某證詞亦支持，此類討論屬針對網路上軍事評論的回應。檢方強調，犯罪事實須依積極證據認定，無證據不得推定犯罪，詹江村行為不足構成不利事實。

此外，八炯同時控告趙某未經授權在Threads帳號轉發影片截圖，並加註「八炯解開我心中多年的疑惑了沒想到台灣的爛交通還有這層深意黨真是用心良苦啊！」等文字，涉嫌非法公開傳輸侵害著作權。趙某辯稱僅在PTT看到轉發圖片，覺得有趣而分享，不知為付費內容，且事後即刪除。檢方查證後認為，該截圖為八炯已公開資訊，非完整影片，且趙某無營利或侵害故意，其他帳號亦有類似張貼，故犯罪嫌疑不足。

詹江村獲不起訴後，今天（21日）在臉書發文慶賀：「號外！號外！東南海聽床師八炯愛四處濫告最終敗訴經法院認証東南海聽床師八炯影片裡面的言論是白癡言論」，再度引發關注。八炯為知名反共網紅，常以幽默風格討論兩岸軍事與政治議題，自稱「中南海聽床師」源於其分析中國內部動態的內容，常在影片中以反諷手法評論台灣防衛優勢，如交通擁塞可阻礙敵軍登陸。

此案並非詹江村與八炯首次交鋒。2025年，詹江村曾因八炯與饒舌歌手「閩南狼」（陳柏源）拍攝揭露中共統戰紀錄片提及其姓名，而提告八炯等人妨害自由與加重誹謗，但士林地檢署與桃園地檢署亦先後不起訴，認定無犯罪事實。雙方衝突凸顯台灣政論圈對統戰與言論邊界的爭議，檢方多次強調保障意見表達自由，避免濫訴影響公共討論。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

又是黃岩島！菲律賓巡邏機遭中國軍艦無線電挑戰 9船艦「布陣」

楊宏基觀點》「狼來了」的警示 從突破中線到平均每日10架越線挑釁