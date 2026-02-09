桃園議員選戰 藍綠白積極布局
下屆桃園市議員席次六十五席較本屆增兩席，藍綠白無不積極布局，民進黨初選登記今將截止，楊梅、蘆竹與龍潭等區超額登記競爭激烈；民眾黨首波鎖定中壢、八德及龜山各提一人；國民黨為議會最大黨，將待綠白情勢明朗後再定案提名席次，預料農曆年後選戰急遽升溫。
桃園市議會本屆六十三席議員，扣除轉戰立委成功的牛煦庭、涂權吉，目前國民黨掌有廿八席最多、民進黨廿三席次之、無黨十席。民進黨迎戰年底議員選舉，規畫提名廿六席，較上屆減少四席，盼以「精兵策略」力拚議會席次翻盤，近期展開初選領表登記，老將新秀紛紛出籠。
目前在楊梅區與蘆竹區都形成至少「三搶二」局面，競爭激烈。楊梅區議員鄭淑方有兩任資歷及深厚基層實力，挑戰者包含信賴之友會楊梅分會長黃盈淇，及立委吳思瑤國會主任項柏翰，兩位新人分別主打世代傳承與中央地方幕僚經驗。
蘆竹區議員許清順也尋求連任，面臨前立委鄭運鵬助理簡伊翎及蘆竹區社區理事長聯誼會長胡家智挑戰，新人看板紛紛上架，積極度相當高。
民眾黨部分也力拚插旗桃園市議會，第一波開放中壢、八德及龜山三個選區初選各提名一席，八德區民調已由江沛育勝出，中壢區在毛嘉慶退出初選後，將由林昭印、張清俊對決，龜山區原有曾姸潔、高華宏參加初選，因曾姸潔不參加民調，將由選舉決策委員會判斷後做最後裁決。
面對綠白陸續確定議員提名席次、啟動初選，藍營部分還未定案。國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，各選區提名席次預計農曆年後決定，再啟動領表登記，各選區席次安排將參考民進黨及民眾黨的提名狀況與人選強度，整體評估後再定案。
