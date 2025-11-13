桃園議員關注弱勢與安全 徐景文促強化街友安置 黃瓊慧籲改善通學步道

徐景文議員提街友議題 促公私協力打造有溫度的安全城市。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市議會今（13）日進行總質詢，民進黨籍議員徐景文與黃瓊慧聚焦民生與城市治理議題，分別就街友安置、社區安全、學童通學步道及在地職棒球團管理提出建言，呼籲市府加強跨局處合作，打造兼具關懷與安全的宜居城市。

徐景文指出，目前桃園及中壢區設有「遊民外展服務中心」，提供臨時住宿、盥洗與就醫轉介等協助，但仍需提升環境衛生與安全維護。他以中壢區中正公園及桃園區文昌公園為例，指出這些地區是街友主要聚集點，應由社會局結合警察局、衛生局等單位聯合輔導、加強巡查，同時持續媒合就業機會、協助街友重返家庭，讓支持網絡更完整，真正幫助街友回歸社會。

徐景文進一步建議，桃園可參考其他縣市成功經驗，建立長期安置制度與高風險族群預警機制。他強調，對於藥物濫用者、家暴加害人等社會高風險族群，應透過跨局處資訊整合與早期介入，及時防範危機。他呼籲市府應以「公私協力」方式推動社區安全，讓桃園成為既有溫度、又讓市民安心的城市。

黃瓊慧議員批交通局消極 要求加速改善學童通學步道安全。

同場質詢的黃瓊慧則聚焦「通學步道安全」議題。她指出，市府推動改善計畫已三年，但仍有多處學校周邊人行道破損、照明不足，學生每日被迫與車輛爭道，極具安全疑慮。黃要求市府全面盤點中小學周邊交通環境，優先整修高風險路段，並由工務局、交通局與建管處共同合作，強化照明設施、畫設標線與改善道路設計。

黃瓊慧批評，交通局多次未出席地方會勘，認為以權責分工為由的推託，顯示行政消極。她強調，學童安全是全市共同責任，市府應積極推動跨局處合作，確保孩子能「走一條安全回家的路」。此外，黃瓊慧也關心在地職棒「樂天桃猿隊」的球團管理與選手照顧。她指出，今年桃猿奪冠封王遊行時，市府活動舞台過小，導致民眾觀賞不便，顯示活動規劃需檢討。她並引述球員反映住宿與伙食品質不佳，認為體育局應主動協助球團改善環境與照顧措施，確保球員身心健康。

黃瓊慧強調，桃園是職棒城市，球團的形象與選手福利不僅關乎城市榮譽，也影響體育發展的長遠願景。她呼籲市府正視體育產業鏈的支持與管理，讓桃園成為真正以運動精神驕傲的城市。(圖/民進黨團提供)