桃園議員龜山多1席 兵家必爭

民進黨下屆議員選戰在桃園市採保守提名，龜山區應只會提名現任的市議員李宗豪（左三）、陳雅倫（右二）。（本報資料照片）

桃園市龜山區原本有4席議員，下屆議員選舉因人口成長增加1席，除民進黨採保守提名外，國民黨、民眾黨都有競爭者。地方認為，龜山區人口成長快速，重劃區的選票是重中之重，目前各參選人雖多數尚未展開選舉行程，但努力經營網路社群，提前操作空戰能量。

龜山多出1席挑戰者眾多，國民黨由市議員轉戰立委成功的牛煦庭，希望倫敦政經學院學妹江冠妤接棒，江具高學歷，論述能力強，常在社群發文，討論地方與國際時事。國民黨另名現任議員孫韻璇雖想連任，但有官司在身，是否再戰地方認為尚未明朗。其餘包括前立委林正峰姪子林明義、前鄉長呂學記、龜山里長高華駿、楓福里長薛仁岳也都表態參選。

廣告 廣告

民眾黨在龜山開放提名，目前已有桃園市黨部龜山區主任高華宏、曾參選平鎮區市議員的曾妍潔填表登記。據了解，民眾黨在龜山區應只會提1席，高華宏主打育兒政策，包含教育資源、學習、醫療等。曾妍潔本屆選戰中雖敗選，但她是落選頭，在網路也有一定聲量。不論協調或初選決定如何提名，民眾黨在農曆年前應會確定人選。

民進黨下屆市議員在桃園市幾乎都採保守提名，龜山應只會提名現任陳雅倫、李宗豪2席。

地方人士說，雖目前尚未正式啟動選戰，但基本出席地方活動、歡送里民出遊等行程都少不了。因應時代發展，有意參選者臉書也都固定發文，除分享行程，也提到對市政、政治看法。地方認為，龜山重劃區人口眾多，但社區大樓不易打入，空戰是相對「高CP值」的做法。