桃園豪宅也「擋不住悲劇！」華爾道夫大樓紅衣女清晨墜樓亡

桃園藝文特區大樓發生墜樓意外。（圖/翻攝網路）

【警政時報 林照東／桃園報導】桃園市桃園區藝文特區（26）日清晨發生一起墜樓死亡事件。一名年約65歲的女性，被發現倒臥於華爾道夫大樓外公共區域，警消獲報趕抵時，確認已明顯死亡。警方已介入調查，正釐清確切事發經過與原因。

警方指出，案發時間約在清晨5時51分左右，由路過民眾發現異狀後立即報案。救護人員到場時，該名婦人已無生命跡象，初步研判係高處墜落造成頭部重創，現場未發現明顯外力介入跡象。

桃園藝文特區凌晨發生墜樓事件，婦人身穿紅衣墜落身亡，警方初步排除外力介入，詳細原因仍待釐清。（圖／翻攝自臉書社團《桃園大小事》）

清晨墜落未被察覺 死者為華爾道夫大樓住戶

經警方查證，死者為華爾道夫大樓住戶，事發時身穿紅色衣物。由於事發時間接近清晨，與其同住的家人當時仍在睡夢中，直到民眾發現異狀報案後，警方到場通知，家屬才得知噩耗，情緒相當悲痛。

警方已完成現場初步採證，並調閱大樓及周邊監視器畫面，以釐清死者墜樓前的行動動線與相關細節，後續也將報請檢察官進行相驗，以確認實際死亡原因。

事發現場。（圖／翻攝「桃園大小事」）

疑似曾與家人發生爭吵 是否相關仍待釐清

針對死者生前狀況，警方表示，經初步了解，死者在事發前疑似曾與家人發生爭吵，相關細節仍有待進一步查證，是否與本案有所關聯，警方強調目前尚無法定論，將持續釐清相關時間軸與背景因素。

警方指出，目前尚未發現有他人介入跡象，案件暫以非他殺方向調查，但仍將保留各種可能性，待司法相驗及相關調查完成後，對外統一說明。

網路傳言與民俗說法 警方籲勿過度解讀

事件曝光後，網路上流傳部分未經證實的說法。對此，警方提醒，相關傳言並非調查依據，過度渲染恐對家屬造成二度傷害，也可能引發不當模仿，呼籲社會大眾理性看待，尊重司法調查與家屬隱私。

警方呼籲強化關懷機制 善用心理支持資源

警方也再次呼籲，若發現身邊親友出現長期情緒低落、言談中透露無助或絕望感，應及早關心並協助轉介專業資源，透過陪伴與支持，往往能在關鍵時刻發揮重要力量。

《警政時報新聞網》關心您

生命一定可以找到出路，請勇敢求救。

透過守門 123 步驟：

1 問、2 應、3 轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

• 安心專線：1925（依舊愛我）

• 張老師專線：1980

• 生命線專線：1995

• 反霸凌專線：0800-200-885

《警政時報新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿。

