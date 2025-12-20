桃園資優教育嘉年華展現創意能量 86攤科學闖關培養學子思考能力

中原大學理學院太空科技研究中心19日在理學大樓一樓舉行「星空走廊」展示空間揭幕典禮。「星空走廊」是由知名天文學家孫維新規劃設計的科學學習場域，以多媒體的大屏幕，打造壯觀震撼的沉浸式環境，展現星空之美和宇宙之奇！明年適逢「2026太空年」，中原大學太空科技研究中心將以「星空走廊」為平台，規劃一系列教育和推廣活動，串連太空科學的歷史故事與尖端發展，讓更多師生與民眾走向星空、認識太空。曾任國立自然科學博物館館長10年的孫維新，自113學年度起獲中原大學延攬擔任物理學系講座教授並兼任太空科技研究中心主任，「星空走廊」的概念和展示內容由其規劃執行。出席揭牌儀式的貴賓包括中原大學董事長張光正、校長李英明、副校長吳宗遠、理學院院長葉瑞銘及前設計學院副院長魏主榮等人，宣告中原校園內首座結合太空科技與天文教育的沉浸式科學學習環境正式啟用！整體「星空走廊」包含了從走廊盡頭牆面往上延伸過頭頂的高解析LED顯示屏幕，播映瑰麗星空的畫面，也展現火箭升空的震撼。周邊有7面豎屏，提供輕鬆活潑的天文新知和太空故事，由參觀者以觸控方式閱讀，完成學習後，再於走廊中央的橫向螢幕接受「太空天文大考驗」，在趣味互動問答中驗收學

台灣好新聞 ・ 18 小時前 ・ 1