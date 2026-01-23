桃園資收車撞上倒垃圾民眾 7人送醫1人無生命跡象

（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市龜山區中興路今天晚間發生重大車禍，一輛資源回收車駕駛疑似因突發昏迷，失控撞上前方垃圾車後正在倒垃圾的民眾，包含資收車駕駛在內共7人送醫，其中1民眾無生命跡象。

龜山警方調查，今天晚間近6時，一輛垃圾車在龜山區中興路停靠收垃圾時，後方的資源回收車疑似因駕駛身體不適、昏迷，導致車輛失控往前，撞上正在倒垃圾的數名民眾。

桃園市政府消防局表示，現場立刻啟動大量傷病患機制，包含資收車司機在內共計7人受傷送醫，其中1名民眾受困車底無生命跡象、目前仍在醫院搶救中，詳細事故原因仍待警方調查釐清。（編輯：張銘坤）1150123