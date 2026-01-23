桃園資收車駕駛疑昏迷衝撞倒垃圾民眾 釀1死6傷

（中央社記者葉臻桃園23日電）桃園市龜山區中興路今天晚間發生重大車禍，一輛資源回收車駕駛疑似因突發昏迷，失控撞上前方垃圾車後正在倒垃圾的民眾，造成78歲婦人傷重不治，另有6人受傷。

龜山警方調查，今天晚間近6時，一輛垃圾車在龜山區中興路停靠收垃圾時，後方資源回收車疑似因駕駛身體不適、昏迷，導致車輛失控往前衝撞正在倒垃圾的數名民眾。

桃園市消防局表示，事發當下受傷7人包含52歲資收車吳姓男駕駛昏迷被送往聖保祿醫院；83歲丁姓女子、右腿開放性骨折被送往林口長庚醫院；39歲黃姓男子、右小腿開放性傷口及腹部疼痛被送往經國敏盛醫院。

61歲陳姓女子多處擦傷被送往桃園榮民醫院；31歲呂姓男子肢體及頭部疼痛，被送往林口長庚醫院；78歲邱姓女子無生命跡象被送往聖保祿醫院，稍早宣告不治；52歲身分不詳外籍女子頭部疼痛被送往桃園榮民醫院。

桃園市政府環保局表示，資收車駕駛為52歲吳姓男隊員，無特殊病史，今天出勤也有執行酒測，無異常狀況，事件發生原因尚待查證調查中；已派員至醫院慰問傷者與家屬，並建立聯絡管道，協助後續就醫事宜。（編輯：黃名璽）1150123