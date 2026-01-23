桃園資源回收車撞垃圾車7傷 1民眾無生命跡象搶救中

桃園市 / 綜合報導

今(23)日晚上6點多，桃園市龜山區中興路發生一起嚴重車禍，一輛資源回收車追撞垃圾車，7人受傷送醫，其中一位倒垃圾的民眾當場沒了生命跡象，目前仍在急救當中。

透過畫面可以看到現場一片狼藉，還有多名救護人員都趕到現場，根據目擊民眾所述，疑似是資源回收車駕駛暈倒後才撞上垃圾車，導致中間倒垃圾的3人都被直接撞擊，據了解肇事的吳姓資源回收車駕駛，今日出勤前也有執行酒測，並沒有異常狀況，事發原因還有待警方進一步調查釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

家戶廚餘115年起禁養豬 北市垃圾車收運不再分類

垃圾車突爆炸起火！ 疑亂丟爆竹竄濃煙嚇壞民眾

追垃圾車跌倒心生不滿 64歲男持利器追砍清潔員

