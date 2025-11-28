桃園賓士男酒醉昏睡！警勸導勿酒駕全白費 下秒抓包他大搖大擺開上路
記者林盈君／桃園報導
27日下午4時許，桃園市一名51歲的曾姓男子，因醉酒倒在賓士車上駕駛座昏睡，警方獲報前往關心，還特意叮囑「不要酒駕喔」，沒想到才隔1個多小時，警方就在大成路抓到曾男酒駕，當時曾男一陣胡言亂語，還大喊「我道歉」，其酒測值高達1.01MG/L，被警方依公共危險罪嫌送辦。
據了解，昨天下午，曾男因酒醉導車內駕駛座昏睡，車子停放在楊新北路旁，警方獲報前往關心，而當時曾男雖酒醉，但未駕車，因此警方隨即勸導「不要酒駕喔」，還關切要他找親友來協助返家。
未料曾男還是惹禍，僅1個多小時之後，警方就在大成路抓包他酒駕，一路尾隨他到武營街後將其攔下，而過程中，曾男一度情緒激動，不願配合警方，不斷胡言亂語，大喊「我酒駕我道歉」，最後被警方拉下車上銬，由於曾男酒測值達1.01MG/L，警訊後，依法移送桃園地檢署偵辦。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
