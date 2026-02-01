桃園贓車駕駛拒檢狂飆！擦撞翻車受困 車內驚見毒品吸食器

即時中心／温芸萱報導

桃園市蘆竹區今（1）日清晨一名曾姓男子駕駛車輛在捷運工地徘徊，被警方盤查時拒檢逃逸，逃逸途中與警車擦撞，車輛翻覆受困。警消迅速破窗救出曾男，送林口長庚醫院治療。警方隨後在車上查獲來路不明木材、鐵片、毒品吸食器及工具，後由查到該車凌晨才在新竹失竊，是一輛贓車。警方表示將依竊盜、公共危險、妨害公務及毒品案件來偵辦，並擴大追查可能涉及刑案。

今日凌晨5時50分桃園市員警巡邏至轄內捷運工地時，發現一輛小客貨車形跡可疑，在工地內徘徊。員警欲上前盤查時，該車加速逃逸，警方立即調派線上警力，沿三民路一段往蘆竹方向實施攔截圍捕。雙方於南崁交流道口附近發生擦撞，曾男駕駛的車輛因衝擊力道劇烈當場翻覆，曾男受困於駕駛座內。。

警方封鎖現場後，立即通知消防及救護人員到場，使用破壞剪等工具，於6時40分成功將曾男脫困。經初步檢查，曾男意識清楚，但身體多處受傷，隨即由救護車送往林口長庚醫院治療。

隨後，警方在車上查獲來路不明木材、鐵片、毒品吸食器及工具等證物，並查出該車凌晨才在新竹失竊尚未報案。本案將針對曾男涉嫌竊盜、公共危險、妨害公務及毒品部分依法偵辦，後續也將深入釐清曾男是否涉及其他刑案，擴大追查。

曾男駕駛贓車與警車擦撞，車輛翻覆受困於內。（圖／民視新聞翻攝）

