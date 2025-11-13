桃園超強排隊早餐！大林水煎包手工現包現煎一顆22元，每天只賣到11點，晚來吃不到

桃園在地人都知道，早起的街角總有幾間能代表城市記憶的小吃攤，像這間位於桃園後站大林寺附近的「 大林水煎包」就是其中一間很受歡迎的排隊銅板小吃，這家老字號攤位沒有華麗招牌，也沒有內用座位區，每週僅營業四天，每次開攤都能吸引熟客守候，只為搶那剛起鍋、金黃香脆的水煎包。

桃園後站中式早餐

桃園｜大林水煎包

交通資訊

步行方式 ：若從桃園火車站出發，沿大林路往桃鶯路步行約 12分鐘即可抵達，建議也可以騎借ubike會比較快。

搭乘公車 ：可搭乘桃園客運 168路線，在「桃鶯路口」站下車，步行約 3 分鐘即達。

自行開車：桃鶯路兩側不太好停車，建議可以找白線臨停下車購買。

桃園｜大林水煎包

廣告 廣告

原本以為下雨天應該購買的人潮會比較少，沒想到大家還是穿著雨衣撐著雨傘排隊購買，生意算是很不錯，每次營業時間經過都有排隊人潮，這天已經算是排的比較短的。

桃園｜大林水煎包

營業時間從早上6點開始到售完為止，有時候十點多就賣完了，想吃建議還是早點來比較吃得到。

桃園｜大林水煎包

冰箱內也備有豆漿可以搭配，有分大、小杯，如果想要搭配水煎包也可以選購。

桃園｜大林水煎包

堅持每天手工包製，從揉麵、分團、包餡到下鍋，每個步驟都看得出經驗老道。

桃園｜大林水煎包

煎製過程，師傅會在鐵鍋中依序擺滿生包子，接著注入少量油與水，蓋上鍋蓋悶煎。

桃園｜大林水煎包

當鍋蓋一打開，金黃色焦底在熱氣中閃閃發亮，香氣撲鼻而來，令人食指大動。

桃園｜大林水煎包

兩面都會煎，熱鍋中，發出「滋滋」作響的聲音，那種油水蒸氣交織的畫面，正是傳統台式早餐最迷人的場景。

桃園｜大林水煎包

MENU

來到大林水煎包可以見到只販售一種食物，就是水煎包，為了方便計算一顆22元，可以自行對照表格付費。

桃園｜大林水煎包

如果喜歡直接加醬，可以自行加在水煎包袋內，也備有兩種辣椒醬可以調味，

如果購買的量較多，店家也會直接給包好的醬料，可以回家蘸著吃或自行添加。

桃園｜大林水煎包

「大林水煎包」只有一種主角，但這一種就足夠讓人滿足，剛出鍋的水煎包底部金黃，邊緣微微捲曲，外層酥中帶軟，外帶回家時還是溫熱的溫度。

桃園｜大林水煎包

桃園｜大林水煎包

夾起時能感受到它的重量，因為餡料紮實，熱氣從包子縫隙裡竄出。

桃園｜大林水煎包

第一口咬下去時，酥香的外皮瞬間釋放焦香氣，接著是紅蔥頭與豬肉的鹹香融合，汁液微微滲出，咬下口時有滿滿的幸福感，也可以蘸著辣醬提味，真的很香也提味。

桃園｜大林水煎包

內餡以新鮮豬絞肉搭配紅蔥頭爆香，再加入高麗菜提鮮，紅蔥頭經慢火炒至金黃，帶出甘香與層次。豬肉肥瘦比例均衡，肉汁香而不膩。

桃園｜大林水煎包

煎製時採用半煎半蒸的方式，先用少量油煎至底部成色，再加入水蒸氣悶熟，雙面煎吃起來會比較油一些些，高麗菜算是蠻脆甜的。

桃園｜大林水煎包

每週只開四天、手工現煎現賣的堅持，讓這份美味更顯珍貴，從紅蔥香到豬肉汁，每一口都能感受到時間與經驗累積的功夫，每次營業時間總是會有排隊人潮就足以見到有多受歡迎，吃的不是花俏創新，而是一種延續數十年的日常感，如果有到附近想吃中式早餐，不妨可以來試試。

大林水煎包

地址： 330桃園市桃園區桃鶯路215號

營業時間：06:00–11:00(週一、二、五公休)

電話號碼：03-366 9768

FB

文章來源：VIVIYU小世界