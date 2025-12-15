桃園越籍男酒駕自撞！釀1615戶深夜無電可用

▲桃園1615戶深夜大停電！肇因為一名越籍男酒駕自撞電桿，導致電線桿倒塌毀損。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 14日晚間10時許，桃園市新屋區中華路、華興路、三民路二段、石磊里等一帶傳出停電，經警方了解，肇因為一名31歲越南籍高姓男子，酒駕自撞電線桿後，導致台電公司所有台電石湖幹5支線桿受損影響供電，共計造成1615戶停電，警方已依公共危險罪移送偵辦，高男也必須負責台電電桿斷裂後續賠償事宜，台電表示，已於今（15）日凌晨0時09分全數復電。

據了解，高男駕駛白色轎車載著友人，在新屋區華興路51號處自撞電線桿，車輛車頭嚴重凹陷毀損，安全氣囊爆開、電線桿倒塌，警方獲報到場，經檢測駕駛酒測值為每公升0.17毫克，而副駕友人受傷，所幸意識清楚‘無生命危險，已被緊急送往桃園醫院新屋分院救治。

由於受到車輛撞擊，台電公司石湖幹5支線桿毀損，造成新屋區中華路、華興路、三民路二段、石磊里等一帶計1615戶停電，台電公司桃園區營業處立即派員搶修，並在今日凌晨0時09分全數復電。

