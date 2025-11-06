桃園跨局處推動防疫應變 本土登革熱疫情正式解列

桃園市長張善政主持市政會議。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（5）日下午主持市政會議時表示，桃市本土登革熱疫情，已在5日正式解列，市府自9月22日接獲首例通報後，便積極於最短時間內啟動防疫應變機制，由副市長王明鉅召開跨局處會議，以其醫學專業知識整合防疫資源，投入防治工作，最終得以有效控制疫情擴散，守護市民健康與安全。

張善政指出，感謝市府人員在登革熱防治工作的辛勤付出，衛生局從疫調、防治到醫療溝通，展現高度專業；水務局建置的巡查系統，使市府在第一時間掌握相關資訊；環保局加強戶外化學防治，透過與市民溝通協調並進行噴藥作業，減少病媒蚊孳生。教育局、農業局、工務局及各區公所、里鄰長、志工等各單位，亦全力對所轄場域進行自主巡檢，積極清消環境。此外，疾管署（CDC）北區管制中心團隊在防疫的過程中，也提供即時的專業建議與技術支援，是中央與地方攜手合作的重要案例。

張善政表示，目前桃園登革熱本土疫情已解列，但由於現在天氣變化無常、時冷時熱，因此提醒市民不能掉以輕心，隨時注意居家衛生環境，市府也將持續努力，為市民朋友把關環境衛生。

