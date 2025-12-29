桃園跨年交通！機捷41小時不收班 免費接駁車往返桃園、中壢火車站

【記者張沛森／桃園報導】2026桃園ON AIR跨年晚會」將於12/31晚間7點在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場（鄰近中壢區領航北路一段100號）」雙場地熱鬧登場，為讓民眾安心參與、順利返家，桃園市府整合捷運、鐵路、接駁車與道路管制，規劃多項便民交通疏運措施。其中，機場捷運將提供41小時不收班服務，並於活動當日提供免費接駁車往返桃園、中壢火車站，讓民眾盡情享受跨年夜、返程不必煩惱。

12月31日晚會期間將分四階段實施交通管制，第一階段管制於晚間23：00針對中壢區民權路四段雙向、文平路雙向、高鐵南路二段慢車道之部分路段實施管制，禁止車輛通行，第二階段管制於晚間23：30視跨年人潮情況機動擴大管制領航北路一段慢車道，禁止車輛通行，第三階段管制於晚間23：50針對永園路雙向及文康二路雙向部分路段實施煙火落焰區管制，管制範圍內人車淨空，禁止民眾及車輛活動，第四階段於散場時段再擴大納入管制文康路單向及文智路雙向部分路段，禁止車輛通行，永園路採單向行駛加速離場；所有管制路段之管制時間將視現場人車狀況機動調整；此外，為因應活動需要，當天部分路段實施全時段封閉管制及禁止路邊停車等配套交通管制措施，請用路人提前做好規劃。

活動當日除了桃園機場捷運將提供41小時不收班服務，還將開設免費接駁車服務，包含桃園線（紅線：桃客桃園總站-桃園區延平路28號搭乘）及中壢線（綠線：桃客中壢總站-中壢區中正路51號搭乘），往返跨年接駁車轉運站，提供民眾快速抵達會場及返家的交通選擇。散場時段（1月1日00：30及01：00）另加開大溪線（藍線：接駁車轉運站-桃園火車站，再沿5096路線站點停靠-桃客大溪站）及龍潭線（黃線：接駁車轉運站-桃客中壢總站-（走中豐路）-桃客龍潭站）免費接駁車，並協調台鐵加開或延後班次，全面分散返程人潮；同時，機場捷運優化站內疏散動線，確保人流順暢安全。

騎乘機車前往的民眾，可多加利用市府規劃之機車免費停車場；開車前往者，建議停放於周邊公、民營停車場，並務必配合現場交管人員指引與疏導。另配合活動與人流管制，YouBike「桃園會展中心站」及「捷運A19站」12月31日15：00至1月1日05：00將暫停營運，請民眾改至鄰近其他站點借還車輛，以利交通順暢與活動安全。

活動當日會場周邊交通管制與疏運詳細資訊，請民眾出發前至「2026桃園ON AIR跨年晚會」活動官網 （https://www.2026taoyuannewyear.com.tw/ ） 或「樂遊桃園」Facebook官方粉絲專頁查詢最新消息。

桃園跨年交通資訊圖。觀旅局提供

桃園跨年交管資訊。觀旅局提供

