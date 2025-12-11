桃園跨年卡司強 樂天棒球場同歡

桃園市長張善政（右四）11日出席「2026桃園ON AIR跨年晚會」記者會，他表示，當天有優秀主持人及11組人氣歌手和團體帶來精彩演出，邀民眾一同到桃園跨年。（姜霏攝）

桃園市政府11日為「2026桃園ON AIR跨年晚會」暖場，國師唐綺陽於現場解鎖跨年卡司，歌手黃宣也在會場演唱歌曲，另韓團Apink更跨海精心錄製問候影片。市長張善政表示，今年桃園跨年首度在樂天桃園棒球場舉辦，當天將有11組歌手熱情演唱，邀請民眾一同在跨年當天來桃園感受活力氣氛。

觀旅局表示，桃園跨年將由金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝3人聯手主持，還邀請到韓國超人氣女團Apink、徐若瑄、蕭秉治、陳勢安、溫嵐、黃宣、宇宙人、冰球樂團、J.Sheon、派偉俊，以及新生代女團HUR+，共11組藝人演出。

觀旅局指出，今年桃園跨年首度至樂天桃園棒球場舉辦，球場於12月31日當天依現場人流分時段開放民眾免費排隊進場，並畫分草坪站位及座位2大區域，配套實施分區人潮總量管制，草坪及座位2區總量以2萬人為上限。

觀旅局表示，今年在棒球場附近的亞洲矽谷IOT戶外廣場也設置了戶外Live觀賞區，現場將架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，並規畫跨年夜貓子美食市集、美拍打卡點，棒球場及IOT廣場2個場地皆能看到跨年煙火。

今年「跨年免費接駁車」服務再升級，包括開設桃園線及中壢線免轉乘直達會場，且接駁時間較以往提早自下午5點起到凌晨2點，散場時段將於凌晨0點30分及1點增加大溪線及龍潭線。