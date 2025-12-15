桃園跨年卡司解鎖 韓團「Apink」壓軸
「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波9組卡司日前已經公布，不僅有金鐘主持、獨家卡司、實力唱將及新生代藝人團體以外，再公布2組卡司：韓國超人氣女團「Apink」現身桃園壓軸演出；還有金曲樂團「宇宙人」跨後獻唱！桃園跨年晚會將於114年12月31日（三）晚間7點起在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場（鄰近中壢區領航北路一段100號）」雙場地舉辦，邀請大家ON AIR桃園嗨唱一整晚。此外，今年首度在樂天棒球場舉辦跨年晚會，作為東道主的樂天桃猿棒球隊，也將由隊長林立、副隊長梁家榮及樂天女孩共同出席，在現場和民眾一起倒數迎接新年，也希望樂天在中職36年突破逆境奪冠的這段光榮旅程，成為2025年最棒的記憶。
「2026桃園ON AIR跨年晚會」在桃園市政府綜合會議廳舉辦記者會，邀請到網友封為「國師」的唐綺陽，為跨年卡司解鎖。除了首波9組藝人之外，隱藏版兩組重量級卡司也在今日壓軸公布：倒數前將由韓國超人氣女團「Apink（初瓏、普美、南珠、夏榮）舞力魅力齊發，帶來精彩的壓軸演出；倒數後更有台灣金曲樂團「宇宙人」精彩熱唱，陪大家迎接2026第一刻。記者會上首映今年跨年宣傳影片，而韓團Apink更跨海精心錄製問候影片，邀請民眾與所有粉絲一起來桃園跨年；此外，「YELLOW黃宣」也驚喜獻聲，帶來了極具個人魅力的精湛演出，讓大家先睹為快。
桃園市政府觀光旅遊局表示，桃園跨年演唱卡司今日全面解鎖，不僅邀請到金鐘得主「唐綺陽」、「KID林柏昇」、「Dora謝雨芝」三人聯手主持，還邀請到韓國超人氣女團「Apink」、全能才女「Vivian Hsu徐若瑄」、金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、唱跳天后「温嵐」、音樂才子「YELLOW黃宣」、金曲樂團「宇宙人」、流行樂團「icyball冰球樂團」、R&B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR+」共11組演唱藝人，將帶來多首膾炙人口的暢銷金曲及高CP值的舞台演出，歡迎大家來桃園歡度跨年夜。
今年桃園跨年首度移師樂天桃園棒球場舉辦，將以「球場級」的壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台。球場於12/31當天依現場人流分時段開放民眾免費排隊進場，並劃分草坪(站位)及座位兩大區域，配套實施分區人潮總量管制措施，草坪及座位兩區總量達標(各區以1萬為上限，兩區合計以2萬人為上限)即進行進場管制，管制期間將監測場內人潮總量變動狀況，於人潮減量後再適時開放排隊民眾進場。
觀旅局表示，為兼顧民眾參加跨年的安全及娛樂，今年在棒球場附近的亞洲矽谷IOT戶外廣場(鄰近中壢區領航北路一段100號)也設置了戶外Live觀賞區，現場將架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，並規劃跨年夜貓子美食市集、美拍打卡點；此外，棒球場及IOT廣場兩個場地皆能看到跨年煙火，滿足參加民眾的多元需求。
觀旅局表示，為滿足民眾盡興跨年的需求，今年不僅比照往年提供許多便民交通服務，還讓「跨年免費接駁車」服務再升級，例如：開設桃園線（紅線，桃客桃園總站上車）及中壢線（綠線，桃客中壢總站上車）免轉乘直達會場，且接駁時間比以往提早從下午5點起到凌晨2點；此外，散場時段將在凌晨0點30分及1點整增加大溪線（藍線，走5096公車路線）及龍潭線（黃線，走5053公車路線），服務八德、大溪及龍潭地區的民眾。
今年跨年晚會是平常上班上課日，會場周邊屬於通勤主幹道。為維持交通順暢、分散疏運人流，建議參加跨年的民眾多加使用大眾交通工具，例如：可選擇搭乘「機場捷運」（至A19站下車，41小時不休班）、「高鐵」（至A18站下車轉乘機場捷運至A19站下車）、「市區公車」，或採取共乘方式來會場。另外，今年活動規劃機車免費停車場（桃園會展中心旁），而周邊也有公民營24小時停車場可以使用。針對交通規劃，今年也會和中華電信合作，利用大數據分析跨年晚會人流，查看人流主要居住地與出發地，作為交通管制及接駁計畫優化之參考，提供更便民的服務。觀旅局提醒，活動當日部分道路將實施交通管制，請自行駕車民眾出發前先至「2026桃園 ON AIR跨年晚會」活動官網、「樂遊桃園FB」查詢跨年晚會交通管制相關訊息。
雙場地將建置主題入口意象讓民眾可以拍照打卡，同時也在戶外Live觀賞區規劃「星光美食市集」，超過50個美食攤位，讓民眾可以大飽口福；晚會更準備限量跨年專屬星星發光手環等宣導品免費提供，讓參加跨年的民眾有得拍、有得吃、有得拿。此外，這次跨年推出跨年搖滾區「抽VIP PASS」網路活動，活動時間自12月15日起至12月21日止，至樂遊桃園FB貼文完成指定任務，即獲得抽獎機會，限量20組(每組可得2張VIP PASS)，中獎者可在VIP搖滾區近距離感受藝人演唱魅力。
「2026桃園ON AIR跨年晚會」全程將由TVBS歡樂台(CH42)、公視無線台(CH5)、MOD公共電視台(CH13)、TVBS NEWS YOUTUBE、TVBS NEWS新聞網、OTT平台(四季線上4gTV、Catchplay+、中華電信Hami Video、Litv)亞洲電台、飛揚電台及桃園市政府觀光旅遊局「樂遊桃園Facebook」進行直播，歡迎民眾收看。更多晚會資訊請至「2026桃園 ON AIR跨年晚會」活動官網（https://www.2026taoyuannewyear.com.tw/）及「樂遊桃園Facebook」官方粉絲專頁查詢。
