桃園跨年垃圾減量30％ 專用垃圾袋啟用 清2.5噸一般垃圾

2026桃園ON AIR跨年晚會在桃園青埔樂天棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地同步登場，在人氣歌手、韓國藝人助陣下，湧入大量人潮，市府環保局為維護環境整潔於114年12月31日下午3點就派出人員及機具陸續進駐會場，投入大量人力且隨時巡邏、整理環境，共計清出約2.5噸一般垃圾以及1.6噸資源回收物。環保局表示，相較去年3.6噸一般垃圾量，從前端進行垃圾分類，有效達到垃圾減量達30％。

跨年晚會環保局、觀旅局與樂天棒球場合作，共計動員120名清潔人員，13輛清潔車，自活動開始不畏低溫寒風，徹夜掃街、清運垃圾，清潔隊同仁們更犧牲睡眠時間加緊清運垃圾，為的就是在第一時間內就完成任務，恢復一如往常的整潔市容。

環保局表示，桃園市115年1月開始推動機關、學校及市場使用專用垃圾袋政策，這次跨年晚會正式使用專用垃圾袋，垃圾減量達30％，相較去年3.6噸一般垃圾量大幅下降，自源頭落實減量，大量減少垃圾產出。環保局將持續宣傳各項環保政策，並結合市民的力量，共同攜手創造整潔乾淨的城市。

