桃園跨年夜 機捷41小時不收班 樂天棒球場周邊分階段交管

桃園市政府針對跨年活動擬定維安計畫成立安檢小組，整合捷運、鐵路、接駁車與道路管制，規畫多項便民交通疏運措施。（圖／警方提供）

迎接2026年到來，桃園市政府12月31日晚間在樂天桃園棒球場盛大舉辦「2026桃園ON AIR跨年晚會」，邀集重量級卡司陪伴市民倒數迎新年，預期吸引大量人潮湧入。桃園市政府已針對跨年活動擬定維安計畫成立安檢小組，並整合捷運、鐵路、接駁車與道路管制，規畫多項便民交通疏運措施。其中，桃園機場捷運將提供41小時不收班服務，並於活動當日提供免費接駁車往返桃園、中壢火車站。

為確保活動期間交通順暢與民眾行車安全，桃園市政府警察局交通警察大隊已提前規畫周延交通疏導措施，結合交通管制、停車場配置及「交通快打」機制，全力守護跨年夜交通秩序。

交通警察大隊大隊長李維振表示，跨年晚會活動當日下午起，將視人車流狀況，分階段於樂天桃園棒球場周邊主要道路實施交通管制，包含部分路段車輛管制通行或改道措施，請用路人配合現場員警及義交指揮。相關管制資訊將即時公布於官方網站平台，提醒民眾提前規畫行程，避開管制時段與路段。

在停車規畫方面，市府已整合周邊停車場及臨時停車空間，並規畫清楚的停車動線，引導車輛分流停放，避免集中於單一路段造成壅塞。交通大隊呼籲，活動當日停車位有限，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往會場，可有效節省時間並降低交通負擔。

為因應跨年夜瞬間湧現的人潮與車流，交通警察大隊同步針對會場周邊、聯外道路、接駁線等重要路段規畫分區「交通快打」應變機制，機動調派警力即時處置。一旦發現交通事故、違規停車或突發壅塞情形，將第一時間派員排除，確保道路迅速恢復通行，避免影響整體交通動線。

李維振在此溫馨提醒所有駕駛朋友，迎接新年之際，安全是回家唯一的路。歡慶佳節請絕對不可酒後駕車。當您開車行經活動會場周邊時，請多一分耐心，放慢車速並隨時注意路邊行人動態，落實「路口停讓」的交通禮節。

桃園市警察局交通警察大隊誠摯邀請市民朋友一同參與2026桃園跨年晚會，在歡樂迎新的同時，也請配合各項交通管制與疏導措施，遵守現場指揮，共同打造安全、順暢又難忘的跨年夜。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

