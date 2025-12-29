桃園跨年攻略一次看！Apink陪你迎接2026 禁攜帶行李箱進場

「2026桃園ON AIR跨年晚會」卡司。圖：觀旅局提供

「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於12月31日晚間7時在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場」雙場地熱鬧登場，不僅邀請金鐘得主「唐綺陽」、「KID林柏昇」、「Dora謝雨芝」三人聯手主持，還邀請到韓國超人氣女團「Apink」於倒數前壓軸演出，金曲樂團「宇宙人」則將會在跨年後獻唱。表演卡司還有全能才女「Vivian Hsu徐若瑄」、金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、唱跳天后「温嵐」、音樂才子「YELLOW黃宣」、金曲樂團「宇宙人」、流行樂團「icyball冰球樂團」、R&B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR+」，共11組演唱藝人，將帶來多首膾炙人口的暢銷金曲及高CP值的舞台演出。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首度移師樂天桃園棒球場舉辦。圖：觀旅局提供

觀光旅遊局表示，今年桃園跨年首度移師樂天桃園棒球場舉辦，將以「球場級」的壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台。球場於12月31日當天依現場人流分時段開放民眾免費排隊進場，並劃分草坪站位及座位兩大區域，配套實施分區人潮總量管制措施，草坪及座位兩區總量達標即進行進場管制，各區以1萬為上限，兩區合計以2萬人為上限，管制期間將監測場內人潮總量變動狀況，於人潮減量後再適時開放排隊民眾進場。

桃園機場捷運將提供41小時不收班服務。圖：觀旅局提供

為兼顧民眾參加跨年的安全及娛樂，今年在棒球場附近的亞洲矽谷IOT戶外廣場(鄰近中壢區領航北路一段100號)也設置了戶外Live觀賞區，現場將架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，並規劃跨年夜貓子美食市集、美拍打卡點；此外，棒球場及IOT廣場兩個場地皆能看到跨年煙火，滿足參加民眾的多元需求。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」免費接駁車資訊。圖：觀旅局提供

為全面維護參加活動民眾安全，市府已針對跨年晚會活動擬定維安強化計畫，成立安檢小組，於樂天桃園棒球場全面實施人員及隨身物品安全檢查。活動期間，警察局將派出特殊任務警力、防暴緝毒警犬隊及刑事快打警力支援，並針對會場進行全面地毯式場檢，運用金屬探測器、「天羅地網」監視錄影系統及無人機干擾槍等裝備，提升見警率，確保市民安全。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」免費接駁車資訊。圖：觀旅局提供

跨年當天，桃園球場3個主要入口均設置安檢站，草坪區入口Gate 1將於12月31日上午10時開放入場；球場座位區入口設於球場東側Gate E、西側Gate W則將於下午2時開放入場。請民眾配合安全檢查，並依人潮狀況配合入場管制、禁止進入及引導前往戶外轉播區等相關措施；另為維持進場動線順暢，禁止攜帶違禁品、大型背包、提包及行李箱入場，請盡量輕裝前來參加跨年活動。市府將在確保安全無虞的前提下，讓市民安心、歡欣參與跨年晚會，共同迎接2026年的到來。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」市區公車資訊。圖：觀旅局提供

觀旅局提到，活動當日除了桃園機場捷運將提供41小時不收班服務，還將開設免費接駁車服務，包含桃園線「紅線」，自桃客桃園總站發車；以及中壢線「綠線」，自桃客中壢總站發車，往返跨年接駁車轉運站，提供民眾快速抵達會場及返家的交通選擇。1月1日凌晨0時30分及1時散場時段另加開大溪線「藍線」，自接駁車轉運站開往桃園火車站，再沿5096路線站點停靠桃客大溪站；也有龍潭線「黃線」，自接駁車轉運站開往桃客中壢總站，走中豐路至桃客龍潭站。市府並協調台鐵加開或延後班次，全面分散返程人潮；同時，機場捷運優化站內疏散動線，確保人流順暢安全。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」市區公車資訊。圖：觀旅局提供

12月31日晚會期間將分四階段實施交通管制，第一階段管制於晚間23時針對民權路四段雙向、文平路雙向、高鐵南路二段慢車道之部分路段實施管制，禁止車輛通行；第二階段管制於晚間23時30分視跨年人潮情況機動擴大管制領航北路一段慢車道，禁止車輛通行；第三階段管制於晚間23時50分針對永園路雙向及文康二路雙向部分路段實施煙火落焰區管制，管制範圍內人車淨空，禁止民眾及車輛活動；第四階段於散場時段再擴大納入管制文康路單向及文智路雙向部分路段，禁止車輛通行，永園路採單向行駛加速離場；所有管制路段之管制時間將視現場人車狀況機動調整；此外，為因應活動需要，當天部分路段實施全時段封閉管制及禁止路邊停車等配套交通管制措施，請用路人提前做好規劃。

「2026桃園ON AIR跨年晚會」停車資訊。圖：觀旅局提供

騎乘機車前往的民眾，可多加利用市府規劃之機車免費停車場；開車前往者，建議停放於周邊公、民營停車場，並務必配合現場交管人員指引與疏導。另配合活動與人流管制，YouBike「桃園會展中心站」及「捷運A19站」12月31日下午15時至1月1日凌晨5時將暫停營運，請民眾改至鄰近其他站點借還車輛，以利交通順暢與活動安全。

因應跨年，台鐵推出加班車。圖：觀旅局提供

觀旅局提醒，活動當日會場周邊交通管制與疏運詳細資訊，請民眾出發前至「2026桃園ON AIR跨年晚會」活動官網 或「樂遊桃園」臉書查詢最新消息；晚會也將透過多元平台同步轉播，歡迎無法到場的民眾線上共襄盛舉，一起感受桃園ON AIR歡樂氣氛，迎接2026新年到來。

YouBike「桃園會展中心站」及「捷運A19站」12月31日下午15時至1月1日凌晨5時將暫停營運。圖：觀旅局提供

「2026桃園ON AIR跨年晚會」交通管制資訊。圖：觀旅局提供

