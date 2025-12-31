桃園跨年晚會今晚登場！卡司、入場懶人包這裡看

「2026桃園ON AIR跨年晚會」於今日晚間19時登場。圖：觀旅局提供

「2026桃園ON AIR跨年晚會」於今(31)日晚間19時，在桃園青埔樂天桃園棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地同步登場。桃園市政府表示，今(114)年跨年晚會以「ON AIR」為主題，結合科技、在地文化、運動元素與跨界演出，打造兼具安全、品質與城市特色的跨年盛會。

樂天桃園棒球場為跨年主活動場地，採分區域、分時段免費入場。圖：觀旅局提供

市府指出，樂天桃園棒球場為跨年主活動場地，採分區域、分時段免費入場，並實施人潮總量管制，以維持活動安全與品質。為讓更多民眾能在現場感受音樂與倒數煙火魅力，也同步於亞洲矽谷IOT戶外廣場設置大型轉播螢幕，規劃星光市集與暖場演出，讓無法進入球場的民眾同樣能共度跨年夜。

為確保活動安全，市府已擬定跨年晚會維安強化計畫，成立安檢小組，於樂天桃園棒球場全面實施人員與隨身物品安全檢查。活動期間，警察局將派出特殊任務警力、防暴緝毒警犬隊及刑事快打部隊支援，並運用金屬探測器、「天羅地網」監視系統及無人機干擾槍等科技設備，進行全面場檢與巡查，提升見警率，確保民眾安心參與。

表演卡司方面，今年跨年晚會邀請金鐘獎得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人聯手主持，節目內容星光熠熠。由徐若瑄揭開晚會序幕，接續由蕭秉治、J.Sheon、HUR+、陳勢安、icyball冰球樂團、温嵐、黃宣等人氣歌手輪番熱唱，最後由韓國超人氣女團Apink擔綱壓軸演出，並由金曲樂團宇宙人在倒數後接力獻唱，陪伴民眾延續跨年熱度。

觀旅局表示，2025年樂天桃猿在逆境中奪下中職36年總冠軍，今年跨年晚會選址樂天桃園棒球場別具象徵意義。倒數時刻，將邀請冠軍隊隊長林立與副隊長梁家榮登台，加碼【球場Love Cam活動】，將贈送現場民眾市長與球員簽名球棒，還有樂天女孩一起，要與現場民眾一同倒數迎接2026年，讓棒球榮耀與跨年喜悅在球場交會。

倒數煙火將於青埔運動公園施放，共計2520發煙火，最大4吋彈升空高度可達130公尺、綻放直徑約70公尺。市府指出，今年煙火以層次編排呈現，象徵揮別2025、迎向嶄新的2026年，為跨年夜畫下最璀璨句點。

今年跨年節目首度規劃虛實偶像跨界共演橋段，邀請到3位虛擬偶像，包含日本創作者涼風しとら、台灣埃穆亞以及桃園在地「小律」，要讓大家感受虛擬偶像的獨特魅力；此外，更邀請到深受球迷喜愛的樂天女孩與桃園在地虛擬偶像「小律」同台共演，讓數位角色與真人舞台無縫結合。市府指出，小律象徵桃園的科技力，未來更可即時同步為聽障民眾進行手語溝通，此段演出不僅展現科技應用，也傳達城市對多元與共融的重視，打造有別於其他跨年晚會的創新橋段。

今年跨年晚會將透過TVBS歡樂台、公共電視同步播出，並於中華電信MOD公共電視播送；數位平台則由TVBS NEWS YouTube頻道及「樂遊桃園」官方FB粉絲團全程直播，讓無法到場的民眾也能一同感受桃園跨年的熱鬧氛圍。

