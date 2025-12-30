桃園跨年晚會祭出 Apink 壓軸 警消聯手全方位實戰檢測

桃園跨年晚會市警局最高層級安全維護及交通管制。





為迎接2026新年到來，桃園市將於2025年12月31日晚上在桃園樂天棒球場舉辦「ON AIR跨年晚會」，韓國人氣女團Apink（初瓏、普美、南珠、夏榮）將在晚會倒數前壓軸演出！為確保活動當日活動安全維護及市民出行便利、交通安全，桃園市政府警察局特別於29日結合消防局、觀旅局及業者，實施高強度維安實兵演練，透過高規格、全方位的實戰檢測，確保跨年晚會安全維護最高層級。

在安全維護方面，桃園市警局已全面性檢視桃園樂天棒球場、IOT戶外廣場及機捷A19站等周邊天羅地網監視錄影器(含場所監視器)涵蓋所有晚會活動及市民行進動線，攝影死角部分亦加裝臨時(移動式)監錄系統或以M-Police補強因應，實施高強度維安實兵演練，透過高規格、全方位的實戰檢測，確保跨年晚會安全維護最高層級，活動當日上午實施會場全面安全、防爆偵檢工作，晚會會場設有安檢組、步巡組、肅竊組並輔以警犬隊，將投入充足警力執行維安工作，警方特別呼籲，民眾參與活動應配合現場安檢規定，切勿攜帶危險或違禁物品，並遵從工作人員引導，共同維護安全環境。

另在交通管制方面，將實施一系列交通疏導管制措施。交通管制措施(如交通維持宣導單)如下：

1、紅線：文康二路（領航北路－永園路區間）、高鐵南路3段180巷（文康二路－高鐵南路區間）全時段道路雙向封閉。管制時間為12月31日上午8時至隔日凌晨2時。

2、黃線：文德路（高鐵南路－文安街區間）：雙向路邊禁停。文康路（領航南路－永園路區間）：單向路邊禁停。停車管制時段為12月31日12時至隔日凌晨2時。

3、第一階段交通管制 (淺藍線)：民權路四段（洽溪路－文康路區間）、文平路（民權路四段－文德路區間）：雙向封閉。高鐵南路二段（領航北路－民權路四段之區間）：慢車道往棒球場方向封閉。管制時段為12月31日23時至隔日凌晨2時。

4、第二階段交通管制 (紫虛線)：領航北路一段（洽溪路－文康路之區間）：往洽溪路方向外側1線道封閉。管制時段為12月31日23時30分至隔日凌晨2時。

5、第三階段交通管制 (黑虛線)：文康二路（領航南路－永園路區間）、永園路（文康二路－文康路區間）：雙向封閉。煙火時段淨空管制時間為12月31日23時50分至隔日凌晨0時15分，管制區淨空，行人及車輛皆禁止通行與逗留。

6、第四階段散場管制(淺紫線)：文康路（領航北路－民權路四段之區間）往棒球場方向單線道封閉。文智路（高鐵南路－民權路四段之區間）：雙向封閉。作為行人徒步區管制時段為12月31日23時30分至隔日凌晨2時。(綠線)永園路（文康二路－文康路之區間以及文康路－環溪三街之區間）、環溪一街（永園路－領航北路之區間）：單向行駛以便車輛儘速離場。

桃園市政府警察局特別呼籲民眾能多加利用大眾交通工具參加跨年晚會，特別是跨年那天機場捷運41小時不打烊，可於A19站下車，步行即可抵達會場，便利又迅速；此外，也請用路人配合交通管制措施，現場遵循警方疏導、管制作業，並注意收聽警察廣播電台資訊。

如民眾自行開車或騎車前往跨年晚會會場，提醒您提前做好交通及停車規劃，當日除了早點出發避開交通尖峰時間外，亦可利用替代道路前往避免壅塞，活動資訊可至https://www.2026taoyuannewyear.com.tw/查詢。

