桃園跨年晚會首度結合虛實偶像跨界共演 張善政祝福市民新年快樂

2026桃園ON AIR跨年晚會。





桃園市長張善政31日晚間前往樂天桃園棒球場，出席「2026桃園 ON AIR 跨年晚會」。張市長表示，跨年晚會首度選在樂天桃園棒球場舉辦，象徵桃園蓬勃的運動能量與城市活力，也邀請市民朋友一同回顧樂天桃猿隊於今（114）年成功奪得 2025 年中華職棒總冠軍的精彩表現，在歡樂氣氛中迎接嶄新一年，祝福市民新年快樂。

本次跨年晚會特別邀請樂天桃猿隊長林立、副隊長梁家榮，以及樂天女孩與桃園在地虛擬偶像「小律」同台共演，並首度規劃「虛實偶像跨界共演」橋段，邀請日本創作者涼風しとら、台灣虛擬偶像埃穆亞共同參與，展現運動、娛樂與科技跨界結合的創新亮點。其中，「小律」象徵桃園城市科技力，未來亦可即時提供聽障民眾手語同步服務，讓數位角色與真人舞台無縫結合，傳達城市對多元、共融與友善環境的重視。

大合照。

觀旅局表示，「2026桃園 ON AIR 跨年晚會」集結國內外重量級演出卡司，由金鐘主持人唐綺陽、KID 林柏昇及 Dora 謝雨芝共同主持，帶領現場氣氛嗨翻全場。晚會由徐若瑄揭開序幕，蕭秉治、J.Sheon、HUR+、陳勢安、icyball 冰球樂團、溫嵐、黃宣接力演出，壓軸由韓國人氣女團 Apink 登場，倒數後再由宇宙人樂團陪伴市民迎接 2026 年。

觀旅局進一步說明，本次跨年晚會以「ON AIR」為主題，象徵桃園持續向世界發聲，展現城市的科技力、文化力與運動能量，現場另規劃「球場 Love Cam」互動活動，贈送市長與球員簽名球棒，與民眾近距離互動，營造熱鬧溫馨的跨年氛圍。

桃園跨年晚會首度結合虛實偶像跨界共演。

另因應跨年散場高峰，桃園大眾捷運公司啟動「41小時不收班」服務，並加派7輛列車投入疏運，於1日零時45分完成跨年晚會人潮疏運。包括立法委員涂權吉、市議員舒翠玲、李柏坊、林政賢、葉明月、詹江村、徐其萬、梁為超、陳美梅、張桂綿、張碩芳、陳韋曄、錢龍、李光達、黃崇真、桃園市副市長王明鉅、秘書長溫代欣、副秘書長賴淑華及市府團隊等均一同出席跨年活動。

民眾開心倒數迎接新年。





