桃園跨年晚會 垃圾及資收逾4噸

2026桃園ON AIR跨年晚會在桃園青埔樂天棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地登場，在人氣歌手、韓國藝人助陣下湧入大量人潮，市府環保局為維護環境整潔，114年12月31日下午3點就派出人員及機具陸續進駐會場，投入大量人力巡邏、整理環境，共計清出約2.5噸一般垃圾及1.6噸資源回收物。

環保局表示，相較前年3.6噸一般垃圾量，前天的跨年晚會從前端進行垃圾分類，有效達到垃圾減量達30％。

環保局、觀旅局與樂天棒球場合作，共計動員120名清潔人員、13輛清潔車，自活動開始不畏低溫寒風，徹夜掃街、清運垃圾。清潔隊同仁更犧牲睡眠時間加緊清運垃圾，希望在第一時間完成任務，恢復往常的整潔市容。

環保局表示，桃園市115年1月正式開始機關、學校及市場使用專用垃圾袋政策，這次跨年晚會使用專用垃圾袋，垃圾減量達30％，與前年相比，垃圾量從3.6公噸下降至2.5公噸，與從源頭落實減量、大量減少垃圾產出有關，由觀旅局委外廠商自行添購專用垃圾袋，加強現場分類，並於現場落實源頭分類工作。

因資源回收物不需使用專用袋，就可減少添購專用垃圾袋成本。環保局表示，過去沒有落實垃圾分類，容易將垃圾與資收物混雜丟棄，這次使用專用垃圾袋，增加廠商落實分類誘因，進而達到垃圾減量。

環保局說，桃園市自114年12月起推動機關、學校及市場垃圾費隨袋徵收政策，這次市府辦理跨年晚會也適用此一規定。不僅降低垃圾量，也有助減少處理成本。