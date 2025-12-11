桃園跨年晚會 韓國女團壓軸

桃園跨年卡司全面解鎖，壓軸韓團Apink十二月三十一日桃園ON AIR。（觀旅局提供）

記者陳華興、吳東興、鄭錦晴、楊文琳、林坤瑋∕綜合報導

「二０二六桃園ON AIR跨年晚會」卡司公布，韓國女團「Apink」將現身壓軸演出。彰化縣政府則攜手音樂河社會福利協會，十四日在縣立美術館廣場舉辦「二０二五愛在彰化，聖誕歡樂嘉年華」園遊會。

桃園跨年晚會三十一日晚間七時在青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場」雙場地舉辦，卡司十一日全面解鎖，由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，邀請韓國女團「Apink」、徐若瑄、蕭秉治、陳勢安、溫嵐、黃宣、宇宙人、icyball冰球樂團、J.Sheon、派偉俊、HUR+共十一組藝人帶來暢銷金曲及舞台演出。

二０二六年台東跨年晚會「東！帶我走─東漂去旅行」三十一日在台東海濱公園國際地標登場，由張惠妹領軍，並號召A-Lin、玖壹壹等卡司；縣府同步推出「入住送金幣」活動，三十日起凡入住TTPUSH特約旅宿並加入會員，每位旅客皆可獲得一千枚台東金幣，送完為止。

宜蘭市公所十一日也公布「二０二六璀璨蘭城‧幸福宜市」跨年晚會卡司陣容。由高爾宣攜手王ADEN開場，彭佳慧、徐懷鈺將獨家在宜市開嗓。

台中耶誕嘉年華則於十二日登場，全台唯一以日本人氣角色ＩＰ《角落小夥伴》為主題的城市耶誕活動，率先於柳川水岸觀景台推出主題水舞燈光秀。民政局則攜手教會發展策略聯盟協會，二十一日起在市民廣場舉辦「台中好聖誕」系列活動，現場除打造九米高夢幻主燈，更結合耶誕市集、聖誕野餐日及歡慶派對報佳音等。

另外，「二０二五愛在彰化，聖誕歡樂嘉年華」園遊會十四日下午四時起在縣立美術館登場，將有約四十攤創意市集，還有耶誕主題舞台表演及闖關遊戲。高達十公尺的璀璨聖誕樹也將在當晚點亮，將持續展至明年三月一日。