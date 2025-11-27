桃園跨年樂天球場登場！徐若瑄獨家開場獻唱

桃園跨年將在樂天棒球場舉辦。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司今（27日）公布，不僅邀請到全能女神徐若瑄桃園獨家演出，準備一開場就給觀眾大驚喜，也是她唯一場跨年表演。更請到三位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，還有多組實力派、新生代人氣歌手輪番演出，多首超夯金曲能讓大家K 歌整晚不冷場。

今年桃園跨年晚會集合了獨家、實力派、新生代演出卡司，今先公布9組，其中有3組獨家表演，包含全能才女「Vivian Hsu徐若瑄」睽違多年再登跨年，全台唯一跨年場將為桃園開場，另外唱跳天后「温嵐」也預告將為桃園跨年帶來獨一無二的驚喜演出，實在令人期待，還有音樂才子「YELLOW黃宣」也將出席桃園跨年，並用他具爆發力的獨特舞台魅力將跨年帶上高潮。此外還邀請到蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊、HUR+及icyball冰球樂團等。

觀旅局說，今年桃園跨年以「ON AIR」作為活動主題，是想凸顯桃園「機場城市」的鮮明意象，同時也積極傳達「讓世界認識桃園」的城市展望。今年跨年首度移師樂天桃園棒球場，將以「球場級」的壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台；此外，在棒球場附近也設置了戶外Live觀賞區，現場架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，還有跨年美食市集、美拍打卡點及跨年煙火秀，滿足參加民眾的多元需求。

桃園跨年卡司今公布主持人及9組演出藝人，觀旅局表示，今年卡司不只如此，還有重量級的壓軸及精彩的表演橋段，也將陸續公布，12/31晚上樂天桃園棒球場一起歡樂倒數迎接2026新年來到。

