桃園跨年活動登場！張善政：維安提升最高標準

桃園市長張善政今日主持市政會議時表示，今晚的跨年晚會加強維安及交通部署，特別將維安層級提升到最高標準，以市民的安全為第一要務。（姜霏攝）

因日前台北發生無差別傷人事件，桃園市長張善政今日主持市政會議時表示，今晚的跨年晚會加強維安及交通部署，特別將維安層級提升到最高標準，以市民的安全為第一要務，同時全面實施入場安檢，另交通運輸方面也已做好完善規畫，散場時將依人潮加開車次，全力疏運旅客。

張善政說，在樂天球場主場區，將成立專責安檢小組，全面實施入場安檢，現場將部署644名警力，並出動6隻防暴警犬協助維安作業，並搭配快打部隊、金屬探測器、天羅地網監視系統等措施，全面守護現場安全。因為了維安需要，入場時可能也會多花一些時間，請市民朋友多多體諒並配合安檢。

張善政提到，作為跨年夜最重要的大眾運輸工具，機捷將啟動「41小時不收班」的服務，並加派7輛列車投入疏運，讓A19站南下方向每5分鐘、北上方向每7.5分鐘就有一班車，提升整體運能。而在跨年晚會散場的尖峰時段，預估落在凌晨 00：15至00：45之間，桃捷也將依據現場人潮狀況，以5分鐘為間隔機動加開加班車，全力疏運旅客。

交通局也將啟動多條免費接駁車路線，預計將開出約90車次，包含往返會場的桃園、中壢線；在散場時段，也特別加開大溪、龍潭線接駁車，確保所有市民都能順利返家。同時，我們也將協調台鐵視人潮加開或延後班次，讓返程的時間降到最低。會場周邊也將分階段交管，請市民朋友事先留意資訊、提早規劃動線。

張善政說，特別感謝所有投入安檢、交通疏運與活動籌備的警消同仁、市府團隊與志工夥伴，因為大家的付出，才能讓跨年夜順利、安全。誠摯邀請全國的朋友，今晚一起來桃園跨年，感受桃園的熱情與活力，迎接2026年。

